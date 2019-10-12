أرتورو فيدال: ميسي من كوكب آخر وغريزمان يحتاج إلى الوقت للتأقلم

وصف التشيلي أرتورو فيدال، لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بالفضائي، وأنه من كوكب آخر نظرًا للمستويات الاستثنائية التي يقدمها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه الأفضل في العالم.

وقال فيدال في مقابلة مع صحيفة ”سبورت“ الكتالونية: ”أنسو فاتي هو لاعب له مستقبل كبير، وأظهر الكثير من الكفاءة، ولكن يجب أن يكون هادئًا وعلينا مساعدته وحمايته، وأن يستعد بشكل جيد لكي يكون واحدًا من أفضل اللاعبين، فهو شاب لديه كل الإمكانيات المطلوبة لكي يكون معنا في برشلونة“.

وقال فيدال عن الفرنسي أنطوان غريزمان، المنتقل من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو: ”الوصول إلى أعلى مستوى والتكيف مع الفريق يكلفه الكثير، فهو قادم من فريق يلعب بشكل مختلف جدًا، ولكن أنطوان يملك الكثير من الكفاءة، ونحن نعلم أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم“.

واختتم: ”المطلوب الآن انتظار جريزمان ومنحه بعض الوقت، وحين يعرف كيف سيلعب وما يطلبه المدرب، بالتأكيد سيساعدنا كثيرًا“.

وأكد فيدال أنه لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، وأنه يرغب في حصد كل الألقاب وأهمها دوري أبطال أوروبا.

وعن تحوله من لاعب بديل إلى أساسي قال فيدال: ”يجب أن أكون مستعدًا دائمًا، وحين تكون في أفضل نادٍ في العالم يتوجب عليك الالتزام بالاستعداد، وحين تتاح لك الفرصة تساعد الفريق، وهذا ما حدث لي“.

وأضاف ”كانت بداية الموسم صعبة، لكنني تعاملت مع الأمور ببساطة، وتدربت بأفضل طريقة وكنت جاهزًا أكثر من أي وقت مضى للظهور بالأداء الذي كنت عليه آخر مباراتين“.

وعن حالته البدنية أجاب اللاعب التشيلي ”لا أعرف، الأمر فقط بيد المدرب وهو صاحب القرار، ووصلنا إلى برشلونة قبل انطلاق الموسم بفترة قليلة أنا وآرثر واللاعبون الذين شاركوا في كوبا أمريكا، ومنذ ذلك الوقت نتدرب للوصول إلى أفضل مستوى، ولم أشارك في المباريات الودية مع المنتخب لكي أكون جاهزًا بنسبة 100% بدنيًا مثل زملائي“.

وأردف ”إشادة زملائي جعلتني أشعر بالفخر، وخاصة ليونيل ميسي، فهو قائد الفريق وأفضل لاعب في العالم، وآمل أن أستمر في المساهمة بكل ما لدي ليواصل الفريق تحقيق الانتصارات“.

وواصل لاعب يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق ”مشاكل برشلونة خارج ملعبه بسبب العديد من اللاعبين المتشابهين في خط الوسط؟ يبدو ذلك صحيحًا، لكنني مختلف عنهم، لأنني أتقدم للهجوم وأعود للدفاع، وأتحرك عدة أمتار في الملعب وألعب على أكمل وجه، ولدي إمكانيات مختلفة تمامًا عن آرثر وبوسكيتس ودي يونغ، أما راكيتيتش فلديه دور مشابه لكنه يلعب بشكل مختلف“.

وأردف ”حين ألعب يمكنني التقدم للهجوم والدخول لعمق دفاع الخصم، ومساعدة المهاجمين للعثور على مساحات وهذا يساعد ميسي وسواريز وغريزمان وديمبلي أو أي لاعب يلعب كثيرًا، وبداية الموسم كانت معقدة بعض الشيء، ولكن أعتقد أن الجميع يتمتع بالثقة الآن، لأننا نعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد“.

وتابع ”فالفيردي قام باختبار العديد من اللاعبين، والآن يعرف ما يحتاجه الفريق، وأتذكر أننا العام الماضي بدأنا بشكل جيد للغاية ولكن النهاية كانت العكس، ونأمل أن نستمر في التحسن من الآن فصاعدًا وننجح في نهاية الموسم في التتويج بالثلاثية“.

وعن مستقبله قال فيدال: ”أنا سعيد في برشلونة، وجئت إلى هنا لتحقيق النجاح ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه والتتويج بالألقاب، وأكون مهمًا كما كنت خلال مسيرتي الكروية، ولا أحتاج لتغيير فريقي في كل مرة يفتح فيها سوق الانتقالات“.

وأوضح ”إذا أخبرني المدرب أو النادي بالرحيل، لن يكون لدي مشكلة، لكنني أعتقد أنه ما زال لدي الكثير لأقدمه هنا، وأريد تحقيق الأهداف التي قلتها حين وصلت، وما زلت أحلم بالتتويج بدوري الأبطال“.

وبشأن أهدافه مع برشلونة قال فيدال: ”أريد حصد كل الألقاب، وبرشلونة فريق يريد الفوز بدوري الأبطال والليغا والكأس، وأعلم أن الأمور ستكون صعبة، لكن، لدينا لاعبون قادرون على تحقيق ذلك، وفريق جائع للفوز بكل شيء، ونعم، منذ يومي الأول أضع دوري الأبطال في رأسي وأحلم بهذه الكأس، وأحلم بالتواجد في نهائي إسطنبول، ونستعد لذلك، ونعرف أن هذا العام يمكن أن يكون عامنا“.

واختتم فيدال الحوار بالحديث عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وقال: ”ريال مدريد دائمًا قوي، ويملك لاعبين جيدين واشترى صفقات جيدة، وهو المنافس المباشر لنا، ومع ذلك من المهم أن نواصل التحسن“.