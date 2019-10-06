عناوين الصحف الرياضية: ”أخيرًا هازارد“.. و“الآن حان وقت ميسي“.. و“ديربي المرضى“ (صور)

شكل فوز ريال مدريد واحتفاظه بالصدارة والهدف الأول للبلجيكي إيدين هازارد ولقاء القمة بين برشلونة وإشبيلية في إسبانيا، وبين إنتر ميلان ويوفنتوس العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بـ“وقت ميسي“، الذي يواجه المرمى المفضل، وديربي فرنسا بين سانت إيتيان وأولمبيك ليون وإصابة الحارس الفرنسي هوغو لوريس ومستقبل بوكيتينو وحفاظ ليفربول على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن فوز ريال مدريد على غرناطة 4-2 واحتفاظه بصدارة الليغا في لقاء شهد تسجيل هازارد أول هدف رسمي برفقة الملكي، وكتبت: ”الصدارة بالعواطف“.

كما تحدثت عن طلب ليغانيس إعادة لقائه أمام ليفانتي، وكتبت: ”ليغانيس يطالب بإعادة لقائه بسبب خطأ في تقنية حكم الفيديو“.

واهتمت الصحيفة بلقاء إشبيلية وبرشلونة، وكتبت: ”ميسي يهدد مرمى منافسه المفضل“.

كما تحدثت الصحيفة عن نتائج لقاءات، يوم السبت، في الليغا واللقاءات المنتظرة يوم الأحد.

سبورت

اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وإشبيلية في قمة الدوري الإسباني، والذي يشهد تواجد كل نجوم الفريق الكتالوني، وكتبت: ”مع الجميع“، في إشارة لوجود كل اللاعبين الأساسيين بعد عودة جوردي ألبا وأنسو فاتي.

واهتمت -أيضًا- بتقديم ميسي لجائزة الأفضل لجماهير برشلونة خلال اللقاء.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز ريال مدريد على غرناطة، وأشارت لخطأ الحارس الفرنسي أريولا الذي منح ضربة جزاء للزوار وكتبت: ”أريولا يعقد الفوز“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بلقاء برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني، وتحدثت عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يواجه مرمى منافس مفضل، وكتبت: ”ساعة ميسي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على غرناطة، والذي شهد معاناة للفريق الملكي رغم تقدمه في النتيجة 3-0، وكتبت: ”المتصدر مر من الفوز للمعاناة“.

كما تحدثت عن لقاء إسبانيول وريال مايوركا والاختبار الذي يواجهه أتلتيكو مدريد في بلد الوليد.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 4-2 على غرناطة ومحافظته على صدارة الليغا في لقاء تألق خلاله الأوروغوياني الشاب فالفيردي، وشهد تسجيل هازارد أول هدف رسمي برفقة الفريق، وكتبت: ”أخيرًا هازارد“.

كما اهتمت بطلب ليغانيس إعادة لقائه أمام ليفانتي بسبب خلل في تقنية الفيديو وضربة جزاء مشكوك في صحتها لكونها تمت خارج مربع العمليات.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وإشبيلية، ولقاء بلد الوليد وأتلتيكو مدريد، إذ يسعى سيميوني لإعادة ثلاثي الهجوم ذاته الذي قاده للفوز في موسكو.

الصحف البريطانية

دايلي ميل

ركزت الصحيفة على إصابة الحارس الفرنسي هوغو لوريس، لاعب توتنهام، وكتبت: ”لوريس يغيب شهرًا بعد إصابة مرعبة في الذراع“.

كما اهتمت بمستقبل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، الذي قال: ”لن أرحل“.

إكسبريس سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز المتأخر لليفربول على ليستر سيتي، والذي حافظ خلاله الفريق على العلامة الكاملة، وكتبت: ”ميلنر يضرب الموقع“، لكونه سجل ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

كما اهتمت بهزيمة توتنهام الجديدة، والتي تزيد الشكوك بشأن مدربه بوكيتينو الذي قال: ”أنا الرجل المناسب لهذا المنصب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قمة الدوري الفرنسي، والتي ستجمع الجارين سانت إيتيان وأولمبيك ليون، وكتبت: ”ديربي المرضى“، في إشارة لنتائج الفريق السيئة في بداية الموسم.

كما تحدثت عن إصابة هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام والمنتخب الفرنسي، وكتبت: ”لوريس يا له من رعب“.

كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان الكبير على أنجيه 4-0 وكتبت: ”التركيز“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على قمة الدوري الإيطالي، والتي تجمع المتصدر إنتر ميلان ووصيفه يوفنتوس، وكتبت: ”إنتر – يوفنتوس: الرغبة الكبرى“.

كما تحدثت عن فوز ميلان على جنوى الصعب، وكتبت: ”نجاة جيامباولو، أندريا تزولي لا“، في إشارة لمدرب ميلان الذي أنقذه الفوز بينما مدرب جنوى مهدد بالإقالة.

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء القمة الذي سيجمع إنتر ميلان المتصدر، ويوفنتوس المطارد في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”سيبقى واحد فقط“.

كما تحدثت عن فوز ميلان على جنوى، وكتبت: ”إنقاذ جيامباولو“، في إشارة لمدرب ميلان الذي كان مهددًا بالإقالة.