أنخيل دي ماريا لا يرى مستقبله في باريس سان جيرمان

أبدى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته بعدم إنهاء مسيرته في النادي الفرنسي، متمنيًا أن يخوض تجربة أخيرة في أحد أندية بلاده قبل الاعتزال.

ويستمر عقد جناح ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق مع سان جيرمان حتى العام 2021 وربما يجدده في ظل تألقه اللافت رغم المنافسة الشرسة مع نيمار، وكيليان مبابي، وإدينسون كافاني، ومواطنه ماورو إيكاردي.

لكن الجناح، البالغ من العمر 31 عامًا، قال إنه يفكر في العودة إلى روزاريو مسقط رأسه، مؤكدًا لشبكة ”ESPN“ التلفزيونية أنه لا يرى بالضرورة مستقبله في باريس سان جيرمان، وأنه يفكر في العودة إلى الأرجنتين.

وأضاف: ”فكرتي وفكرة عائلتي هي العودة للعيش في روزاريو، إنهم يريدون رؤيتي ألعب في روزاريو سنترال، لكنني لا أعرف هل ذلك ممكن؟ وهذا يعتمد على الكثير من الأشياء، والأمر صعب الآن في الأرجنتين“.

وهذه هي ذاتها رغبة ليونيل ميسي قائد برشلونة المولود في روزاريو أيضًا بالعودة للعب لمدة موسم واحد في فريق نيويل أولد بويز.