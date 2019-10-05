عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”صدارة على المحك“.. بوكيتينو لن يهرب مثل الأطفال.. ومانشستر يونايتد لم يعد كما كان (صور)

شكّل التغيير المنتظر في حراسة مرمى ريال مدريد وظهور الحارس الفرنسي أريولا وعودة ميسي لمستواه وتصريحات بوكيتينو مدرب توتنهام، العناوين الرئيسية في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتصريحات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وسولشاير مدرب مانشستر يونايتد ومباريات الأسبوع وخاصة قمة إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد والتغيير المنتظر في حراسة المرمى بعد غياب البلجيكي تيبو كورتوا وكتبت ”أريولا و10 آخرون“.

كما اهتمت بلائحة المنتخب الإسباني الجديدة والتي تضم 4 لاعبين من فياريال مقابل 4 لاعبين من الفرق الثلاثة الكبرى في إسبانيا.

الصحيفة اهتمت بمباريات الدوري الإسباني لليوم السبت وتعادل ريال بيتيس مع إيبار أمس الجمعة.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي استعاد إحساسه باللعب دون مشاكل وكتبت ”ميسي موجود بالفعل هنا“، كما تحدثت عن إمكانية وجود جوردي ألبا في لائحة برشلونة للقاء إشبيلية.

الصحيفة اهتمت بتصريحات زيدان حول تيبو كورتوا حيث لم يعد المدرب يعتبره لاعبًا لا يمس وحارسًا أساسيًا، كما اهتمت بأنسو فاتي الذي لن يبدأ رفقة منتخبات إسبانيا بسبب مشاكل إدارية تتعلق بتأخر رخصته من الفيفا.

كما تحدثت عن إبعاد فيكتور فالديز عن تدريب فريق الشباب لبرشلونة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مقطع الفيديو الذي نشره برشلونة حول لحظات من الموسم الماضي عاشها اللاعبون والجهاز الفني في غرف الملابس ومنها آثار الهزيمة أمام ليفربول وكتبت ”برشلونة لقطات غير منشورة“.

كما تحدثت عن إبعاد فيكتور فالديز عن تدريب شباب برشلونة بعد نقاش مع كلويفرت المسؤول عن مدرسة الفريق، وتحدثت الصحيفة عن مباراة ريال مدريد المتصدر وغرناطة الوصيف وكتبت ”الصدارة على المحك وسط الكثير من الشكوك“.

أس

ركزت الصحيفة على الفرنسي ألفونسو أريولا الذي سيحرس مرمى ريال مدريد أمام غرناطة في ظل غياب تيبو كورتوا والانتقادات التي تواجه البلجيكي وكتبت ”أريولا حارس حراسة المرمى“.

كما اهتمت بتصريحات زيدان الذي رفض تحميل المسؤولية للحارس البلجيكي كما أصر على أن كل اللاعبين مهمون ولا يوجد لاعب لا يناقش.

الصحيفة تحدثت عن الأسماء الجديدة في منتخب إسبانيا وكتبت ”ريغيلون وباو توريس وجيرارد مورينو أسماء جديدة في منتخب إسبانيا“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام وتصريحاته بشأن الرحيل عن الفريق وكتبت ”بوكيتينو يصر على أنه لن يهرب مثل الأطفال الصغار“.

كما تحدثت عن تصريحات أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد والذي قال: ”في الوقت الحالي يجب نسيان فترة التألق والألقاب لمانشستر يونايتد“، كما اهتمت بوضع الفرنسي بول بوغبا في مانشستر يونايتد وتعرضه للجلد والانتقادات.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بخسارة أولمبيك مارسيليا أمام أميان في لقاء مقدم من الدوري الفرنسي لتستمر معاناته ونتائجه السلبية.

كما تحدثت عن مواجهة باريس سان جيرمان وأنجيه واعتبرت اللقاء ليس قمة ولا يشكل مشكلة للفريق الباريسي، كما اهتمت بمباراة القمة والديربي في فرنسا بين سانت إيتيان وأولمبيك ليون.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على قمة إنتر ميلان ويوفنتوس المنتظرة الأحد وكتبت ”ديربي عالمي“ لقوة الفريقين هذا الموسم حيث يتصدر الإنتر الدوري بفارق نقطتين عن منافسه، الصحيفة تحدثت عن ربط لاتسيو لنجمه الصربي سيرجي سافيتش بعقد لغاية 2024.

واهتمت الصحيفة بمشاكل ميلان وإمكانية التخلي عن مدربه جامباولو حيث يظهر مدربه السابق غاتوزو ضمن المرشحين للعودة.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بلقاء القمة المرتقب بين يوفنتوس وإنتر ميلان حيث سيواجه فريق السيدة العجوز مدربه السابق أنطونيو كونتي وكتبت ”أنييلي: أرفع يدي لكونتي“، كما تحدثت عن مباراة تورينو ونابولي وكتبت ”ماتزاري الثور المزدوج لنابولي“.