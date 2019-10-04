سيرج جنابري يتفوق على لويس سواريز وأشرف حكيمي في جائزة لاعب الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ”يويفا“ فوز اللاعب سيرجي جنابري نجم بايرن ميونخ بجائزة الأفضل للجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء اختيار سيرجي جنابري بعد تسجيله 4 أهداف في فوز النادي البافاري 7/2 على توتنهام الإنجليزي في العاصمة البريطانية لندن.

وتفوق جنابري على لويس سواريز مهاجم برشلونة، وإيمانويل بونافنتور من كلوب بروج، وأشرف حكيمي من بروسيا دورتموند.

وسجل سواريز هدفين رائعين في فوز برشلونة 2/1 على إنتر ميلان الإيطالي، في حين سجل بونافنتور هدفين في التعادل 2/2 مع ريال مدريد وكذلك فعل حكيمي في فوز بروسيا دورتموند 2/0 على سلافيا براج.

وفي أبرز مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا فوز برشلونة 2/1 على إنتر ميلان، وتشيلسي 2/1 على ليون، وأياكس 3/0 على فالنسيا، وليفربول 4/3 على ريد بول سالزبورغ، وبروسيا دورتموند 2/0 على سلافيا براغ، وأتلتيكو مدريد 2/0 على لوكوموتيف موسكو، وباريس سان جيرمان 1/0 على غالاتا سراي، ويوفنتوس 3/0 على باير ليفركوزن، وبايرن ميونخ 7/2 على توتنهام، ومانشستر سيتي 2/0 على دينامو زغرب، في حين تعادل ريال مدريد 2/2 مع كلوب بروج.