بايرن ميونخ يعوّل على جنابري لتشديد قبضته على صدارة الدوري الألماني

سترسل رباعية سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ في مرمى توتنهام هوتسبير بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رسالة تحذير قوية لناديه السابق هوفنهايم الذي يحل ضيفًا على متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت.

وسجل جنابري هدفًا وصنع هدفين في الدوري الألماني حتى الآن، لكنه سيسعى لمواصلة تألقه بعدما قاد بايرن ميونخ لفوز ساحق 7/2 يوم الثلاثاء على توتنهام في لندن.

وأصبح الدولي الألماني، الذي سجل 9 أهداف في 10 مباريات مع المنتخب الوطني، حديث الجماهير في ميونخ بعد موسم رائع في 2018-2019.

وقال يواكيم لوف مدرب ألمانيا الشهر الماضي قبل مواجهات في تصفيات بطولة أوروبا: ”جنابري حاضر دائمًا“.

ويبدو أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونخ المسابقة برصيد 14 نقطة بعد أن انتزع القمة مطلع الأسبوع الجاري بالفوز 3/2 على بادربورن الصاعد حديثًا في مباراة هز فيها جنابري الشباك.

وفي حال الفوز أيضًا هذه المرة على حساب ناديه السابق، فان بايرن ميونخ سيشدد قبضته على الصدارة نظرًا لمواجهة العديد من الأندية الكبرى الأخرى بعضها بعضًا في التوقيت ذاته.

وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ: ”ما أعجبني أكثر كمدرب في أدائه في لندن أنه قام بواجبات دفاعية“.

وتابع ”أعلم مدى قدرته على المساعدة في الخط الأمامي وتقديم أداء استثنائي. القيام بواجبات دفاعية كان يسبب له المشاكل في بعض الأحيان“

وفي ظل تألق جنابري وأفضل بداية للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي على الإطلاق في الدوري الألماني حيث سجل 10 أهداف في 6 مباريات حتى الآن يحق لحامل اللقب الإيمان بحظوظه.

وفاز بايرن ميونخ بآخر 7 ألقاب للدوري الألماني لكن تعثره في بداية الموسم أمام هيرتا برلين ولايبزيغ أثار في بادئ الأمر علامات استفهام بشأن مدى تعطش الفريق للفوز باللقب الثامن.

لكن الانتصار الكبير يوم الثلاثاء في لندن حسم المسألة.

وقال المدافع نيكلاس زوله: ”هناك الكثير من الجوانب التي نحتاج فيها للتحسن لكن هذا الانتصار الكبير سيمنحنا دفعة في الأسابيع القليلة المقبلة“.

ويحل لايبزيغ صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة ضيفًا على باير ليفركوزن الذي يتحسن من مباراة إلى أخرى ولم يخسر على أرضه منذ أبريل/ نيسان ويملك أيضًا 13 نقطة ويحتل المركز السادس.

ويلعب فرايبورغ صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة -أيضًا- مع بروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة وحقق انتصارًا واحدًا فقط في آخر 4 مباريات له في الدوري.

لكن بروسيا دورتموند المنافس التقليدي على اللقب سيدخل المباراة منتشيًا بفوزه 2/0 على سلافيا براغ في دوري الأبطال أمس الأربعاء لينهي سلسلة من 3 تعادلات متتالية في كل المسابقات.