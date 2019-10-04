قائمة هولندا لمواجهة أيرلندا الشمالية وروسيا البيضاء في تصفيات أمم أوروبا 2020

عاد دوني فان دي بيك إلى تشكيلة هولندا بعد التعافي من إصابة استعدادًا لمواجهة أيرلندا الشمالية وروسيا البيضاء في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 ليكلل أسبوعًا سجل فيه مع أياكس أمستردام خلال فوز في إسبانيا بدوري أبطال أوروبا.

وغاب فان دي بيك عن انتصارين خارج الأرض أمام ألمانيا وأستونيا الشهر الماضي في المجموعة الثالثة بسبب تمزق عضلي لكنه عاد اليوم الجمعة لتشكيلة المدرب رونالد كومان المؤلفة من 23 لاعبًا.

ولعب فان دي بيك دورًا رئيسيًا مع أياكس خلال الفوز 3/0 خارج أرضه أمام فالنسيا يوم الأربعاء ليتصدر مجموعته في دوري الأبطال.

واستدعى كومان الحارس ماركو بيزوت من ألكمار بعد أن حافظ على نظافة شباكه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي أمس الخميس ليحل محل يرون زوت المصاب.

وتلعب هولندا ضد ضيفتها أيرلندا الشمالية الخميس المقبل في روتردام ثم تحل ضيفة على روسيا البيضاء في مينسك بعد 3 أيام.

وتحتل هولندا المركز الثالث بالمجموعة بفارق 3 نقاط خلف المانيا وأيرلندا الشمالية لكنها لعبت مباراة أقل منهما.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي..

حراس المرمى: ماركو بيزوت (ألكمار)، يسبر سيليسن (فالنسيا الإسباني)، كينيت فيرمير (فينوورد).

مدافعون: ناثان آكي (بورنموث الإنجليزي)، دالي بليند (أياكس أمستردام)، ماتيس دي ليخت (يوفنتوس الايطالي)، ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي)، دينزل دمفريز (أيندهوفن)، باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس الإنجليزي)، فيرجيل فان ديك (ليفربول الإنجليزي)، يويل فيلتمان (أياكس امستردام).

لاعبو وسط: فرينكي دي يونغ (برشلونة الإسباني)، مارتن دي رون (أتلانتا الإيطالي)، كيفن ستروتمان (أولمبيك مارسيليا الفرنسي)، دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام)، جورجينيو فينالدم (ليفربول الإنجليزي).

مهاجمون: رايان بابل (غالاتا سراي التركي)، ستيفن بيرخس (فينوورد روتردام)، ستيفن برجفين (أيندهوفن)، لوك دي يونغ (إشبيلية الإسباني)، ممفيس ديباي (أولمبيك ليون الفرنسي)، دونيل مالين (آيندهوفن)، كوينسي بروميس (أياكس أمستردام).