3 وجوه جديدة في قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة النرويج والسويد في تصفيات أمم أوروبا 2020

استدعى روبرت مورينو مدرب إسبانيا الوجوه الجديدة سيرجيو ريغيلون وباو توريس وجيرار مورينو لأول مرة استعدادًا لمواجهة النرويج والسويد خارج أرضها في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

ولم يتمكن مورينو من ضم أنسو فاتي لاعب برشلونة البالغ عمره 16 عامًا بعد أن تكهنت وسائل إعلام محلية بأنه قريب من خوض أول مباراة دولية بعد منحه الجنسية الإسبانية الشهر الماضي.

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا اليوم الجمعة إنه لم يتسلم أوراق التصاريح الخاصة بالمشاركة الدولية للمهاجم الصاعد.

وقال مورينو في مؤتمر صحفي: ”أنسو فاتي كان في الحسبان مع لاعبين آخرين. يعيش ظروفًا استثنائية الآن وأريد مساعدته ليحقق المأمول منه. كان يعاني من إصابة ويجب أن نتعامل بصدق من أجل مصلحته ولمساعدته في التطور“.

ويتصدر مورينو مهاجم فياريال ترتيب الهدافين في دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 6 أهداف في 7 مباريات.

وبات زميله توريس أحدث حلقة في سلسلة المنضمين لقلب الدفاع في إطار البحث عن شريك للقائد سيرجيو راموس عقب اعتزال جيرار بيكيه دوليًا بعد كأس العالم العام الماضي.

كما عاد زميلهما سانتي كازورلا لصفوف المنتخب.

واختير 4 لاعبين فقط من الثلاثي الكبير ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وهم راموس وداني كارفاخال وسيرجيو بوسكيتس وساؤول نيغويز بعد بدايات مهتزة للأندية الثلاثة هذا الموسم.

وغاب عن القائمة أسماء لامعة مثل جوردي ألبا وألفارو موراتا وداني باريخو.

وتتصدر إسبانيا المجموعة السادسة بعد الفوز في كل مبارياتها الست بالتصفيات الأوروبية وتزور النرويج يوم 12 من الشهر الجاري قبل أن تحل ضيفة على السويد يوم 15 على أمل حسم التأهل للبطولة. وفازت إسبانيا على النرويج 2/1 في مارس آذار الماضي و3/0 على السويد في يونيو حزيران الماضي في جولات سابقة بالمجموعة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: ديفيد دي خيا، كيبا أريزابالاجا، باو لوبيز.

مدافعون: داني كارفاخال، خيسوس نافاس، سيرجيو راموس، دييغو يورينتي، سيرجيو ريغيلون، راؤول ألبيول، باو توريس، خوان بيرنات، إنيجو مارتينيز.

لاعبو الوسط: رودري، داني سيبايوس، بابلو سارابيا، سيرجيو بوسكيتس، لويس ألبرتو، تياغو ألكانتارا، ساؤول نيغويز.. فابيان رويز.

مهاجمون: جيرار مورينو، ميكي أويارزابال، رودريغو مورينو.