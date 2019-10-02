فلوريان كوفيلد ينفي اقترابه من تدريب بروسيا دورتموند

نفى فلوريان كوفيلد مدرب فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، الشائعات التي تربطه بتدريب فريق بروسيا دورتموند الألماني خلفًا للمدرب السويسري لوسيان فافري.

وكان كوفيلد (36 عامًا) ربطته وسائل إعلامية بتدريب دورتموند، لكنه قال إنه تحدث لأنه وجد أن التكهنات ”لا تحترم“ فافري.

وصرح كوفيلد للصحفيين اليوم الأربعاء: ”إنني موجود وسأظل مع بريمن، يجب أن ينتهي هذا الموضوع“.

وقاد كوفيلد فريق بريمن للتواجد في منتصف جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليغا) حاليًا، علمًا بأنه عين مدربًا للفريق في أكتوبر عام 2017، ويمتد عقده مع النادي حتى عام 2023.

وأنهى دورتموند الموسم الماضي في المركز الثاني بترتيب البطولة خلف غريمه التقليدي بايرن ميونخ، غير أن انطلاقة الفريق في البطولة هذا الموسم، لم تكن جيدة في ظل احتلاله المركز الثامن حاليًا.

من جانبه، نفى سيباستيان كيل رئيس تصاريح اللاعبين في دورتموند الشائعات المرتبطة بتعيين كوفيلد مدربًا للفريق، واصفًا إياها بـ“المضحكة“.