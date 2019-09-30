أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: كريستيانو رونالدو يشارك في إعلان جديد.. وهيرنانديز يحتفل بعيد ميلاد جيرو

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

راموس: متعطش للقاءات دوري الأبطال

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له بقميص ناديه استعدادًا للقاء الذي سيجمع غدًا بين الملكي ونادي كلوب بروغ البلجيكي.

وعلّق اللاعب: ”متعطش لمباريات دوري الأبطال واللعب في البرنابيو“.

رونالدو يشارك في إعلان لإحدى شركات الأدوات الرياضية

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في حملة إعلانية لإحدى شركات الأدوات الرياضية.

نشر اللاعب صورة لأحد الأحذية الرياضية وعلّق: ”لقد حققت الكثير من ارتداء أحذية Mercurial، الآن، أنا متحمس لرؤيتكم جميعًا تتبعون أحلامكم“.

سامي خضيرة: جاهزن للقاء ليفركوزن

نشر سامي خضيرة، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له من تدريبات الفريق استعدادًا للقاء بايرليفركوزن الألماني في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة: ”جاهزون للمباراة الثانية بدوري أبطال أوروبا“.

لوكاس هيرنانديز يحتفل بعيد ميلاد أوليفيه جيرو

نشر لوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، فيديو لمواطنه أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاد الأخير.

وعلّق هيرنانديز أعلى الفيديو قائلًا: ”عيد ميلاد سعيد“.

دافيد آلابا يعلن وصول البايرن إلى لندن

نشر دافيد آلابا لاعب بايرن ميونخ الألماني صورة له برفقة زملائه عقب وصول بعثة الفريق إلى لندن لملاقاة توتنهام الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة: ”التركيز مرة أخرى“.

أسينسيو يواصل التأهيل

نشر ماركو أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له من التدريبات التأهيلية التي يجريها اللاعب تمهيدًا لعودته إلى تدريبات الفريق مرة أخرى عقب الإصابة التي لحقت به.

وعلّق اللاعب بأن الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن.

توبي ألدرفيلد: غدًا العودة إلى لحن دوري الأبطال

نشر توبي الدرفيلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له من تدريبات الفريق استعدادًا للقاء بايرن ميونيخ في الجولة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة: عندما تسمع موضوع دوري أبطال أوروبا فأنت تسمع لحن.. من الجيد أن أعود إلى العمل الأوروبي غدًا“.

ميتشو يحتفل بفوز منتخب بلاده

حرص المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك على الاحتفال بفوز منتخب بلاده للكرة الطائرة بلقب بطولة أوروبا.

نشر ميتشو صورة لأبطال المنتخب الصربي للكرة الطائرة، وعلّق أعلى الصورة: ”الأمة الرياضية العظيمة هي صربيا بعد أن فازت النساء مؤخرًا ببطولة أوروبا للكرة الطائرة.. حكاية اليوم مع فوز الرجال أيضًا ببطولة كرة الطائرة لليورو.. مجموعة من العظماء في الوطن كانوا يعملون بجد من أجل رعاية الأبطال في كلتا الفئتين“.