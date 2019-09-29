عناوين الصحف الرياضية: ”يد أوبلاك“ تنقذ أتلتيكو مدريد.. وثامن إصابة عضلية لديمبلي.. وكريستيانو رونالدو ”جديد“ (صور)

شكل تعادل الجارين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الديربي، وفوز برشلونة ونتائج أبرز مباريات الدوريات الأوروبية، يوم السبت، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت بالإصابة الجديدة للجناح الفرنسي عثمان ديمبلي وبالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ديربي العاصمة الإسبانية، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وتحدثت عن إنقاذ يان أوبلاك لرأسية كريم بنزيما، وكتبت: ”يا لها من يد“.

كما اهتمت بباقي نتائج يوم السبت، وأهمها فوز برشلونة الأول خارج ملعبه وجاء على حساب خيتافي.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الأول خارج ملعبه هذا الموسم، وجاء على حساب خيتافي، وكتبت: ”نعم، نعم“، وذكرت تألق الحارس تير شتيغن والمهاجم سواريز.

كما تحدثت عن ديربي مدريد، وكتبت: ”تعادل بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة يكسب نقطتين“.

كما تحدثت عن إصابة الجناح الفرنسي لبرشلونة، وكتبت: ”ديمبلي يعاني من ثامن إصابة عضلية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على خيتافي وهو الأول للفريق خارج ملعبه هذا الموسم، وكتبت: ”أظهر وجهه“.

كما تحدثت عن ديربي العاصمة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وكتبت: ”تعادل سلبي في واندا“.

الصحيفة اهتمت بنتائج السبت، خصوصًا فوز فالنسيا على أتلتيك بلباو وهي الهزيمة الأولى للفريق الباسكي.

آس

اهتمت الصحيفة بديربي العاصمة الإسبانية، الذي انتهى سلبيًا بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وكتبت: ”السحر كان مفقودًا“، في إشارة لتواضع مستوى اللقاء.

كما اهتمت بباقي نتائج السبت خصوصًا فوز برشلونة الأول خارج ملعبه على حساب خيتافي، وكتبت: ”تير شتيغن وسواريز يقودان برشلونة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان خارج ملعبه أمام بوردو بهدف لنيمار ومشاركة كليان مبابي، وكتبت عن الثنائي: ”أصدقاء كأن شيئًا لم يكن“.

كما تحدثت عن هزيمة ليون بملعبه أمام نانت، وكتبت: ”الصامبا حزينة“.

الصحيفة اهتمت ببطولة العالم للدراجات الهوائية وبطولة العالم لألعاب القوى.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وكتبت: ”مرحلة جديدة وكريستيانو رونالدو جديد“.

كما تحدثت عن فوز إنتر ميلان واحتفاظه بالصدارة في الدوري الإيطالي محققًا فوزه السادس على التوالي والعلامة الكاملة.

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع الثنائي في الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان السادس على التوالي وفوز يوفنتوس ليبقى الفارق بينهما نقطتين قبل المواجهة المرتقبة في الجولة المقبلة.

كما تحدثت عن لقاءات يوم الأحد في الدوري الإيطالي خصوصًا لقاءات نابولي وروما أمام بريشيا وليتشي.

الصحيفة اهتمت بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”ليفربول يواصل الفوز ومانشستر سيتي يبقى في مطاردته“.

الصحف البريطانية

دايلي ميل

ركزت الصحيفة على أزمة العنصرية، قائلة: ”ستيرلينغ يدافع عن سيلفا بعد مشكلة العنصرية“.

وعنوان آخر ”المزيد من جدل تقنية الفيديو“، الاستخدام الوحيد لها هو لإزالة الجدل عن حالات التسلل، وذلك بحسب رئيس الحكام في الاتحاد الأوروبي، والجماهير تسخر من ذلك.

دايلي إكسبريس

ألقت الصحيفة الضوء على مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والفوز بهدف وحيد من خطأ كارثي لحارس الأخير، قائلة: ”العذاب“، الحارس المتسبب في الهدف يهدي كلوب انتصارهم السابع.

وفي عنوان آخر، أشارت: ”ساوثغيت هو الخيار الرئيسي لتوتنهام حال رحيل بوكتيتينو“.