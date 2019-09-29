تقييم لاعبي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بعد التعادل في مباراة الديربي (إنفوغرافيك)

فرض ريال مدريد التعادل السلبي على مستضيفه أتليتيكو مدريد في مباراة قمة صعبة ليحتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم السبت، ويواصل تعافيه بعد بداية مخيبة للموسم.

وكان كريم بنزيما قريبًا من هز الشباك في ملعب واندا متروبوليتانو، لكن حارس أتليتيكو يان أوبلاك تصدى لضربة رأس من المهاجم الفرنسي.

وسدد جواو فيلكس مهاجم أتلتيكو كرتين عن المرمى في الشوط الأول بينما أطاح غاريث بيل بالكرة خارج الملعب في الشوط الثاني في مباراة شهدت القليل من الفرص.

ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 15 نقطة من سبع مباريات، بينما ظل أتلتيكو في المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطة واحدة.

موقع ”هو سكورد“، المختص بالأرقام والإحصائيات، أصدر تقييمه للاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع أتلتيكو على النحو التالي:

كورتوا: 6.7

كارفاخال: 6.7

فاران: 7

سيرجيو راموس: 7.2

ناتشو: 7.2

كاسيميرو: 6.7

فالفيردي: 6.5

توني كروس: 7.3

جاريث بيل: 6.3

هازارد: 6.5

بنزيما: 6.1

خاميس: 6.2

لوكا يوفيتش: 6

مودريتش: 6.2

فيما جاء تقييم صحيفة ”ماركا“ كالآتي: