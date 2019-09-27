هازنهاتل قبل مباراة توتنهام وساوثهامبتون: السبيرز سيقاتل مثل الملاكم الجريح

وصف رالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون منافسه توتنهام هوتسبير قبل مواجهتهما غدًا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأنه مثل الملاكم الجريح الساعي للعودة بقوة.

وودع توتنهام كأس رابطة الأندية الإنجليزية من الدور الثالث أمام كولتشستر يونايتد المنتمي للدرجة الرابعة يوم الثلاثاء وقبل ذلك بأيام خسر 1/2 أمام مستضيفه ليستر سيتي ليحتل المركز السابع في الدوري بـ8 نقاط.

وقال هازنهاتل الذي يحتل فريقه ساوثهامبتون المركز الثالث عشر: ”كما هي العادة عندما يسقط الملاكم فهو يعود أكثر خطورة لذا يجب الحذر“.

وتابع: ”لا نركز كثيرًا على توتنهام. أعتقد أنه من المهم التركيز على إمكانياتنا.. هذا يعد تحديًا كبيرًا لكننا نحب مثل هذه التحديات“.

وأضاف: ”مبارياتنا الأخيرة خارج ملعبنا كانت جيدة للغاية وأفضل من تلك على أرضنا لذا لسنا خائفين من هذه المواجهة“.

وما زال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الذي رحل عن ساوثهامبتون في 2014 ليتولى مسؤولية النادي اللندني، يبحث عن لقبه الأول مع السبيرز رغم قيادة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال المدرب الأرجنتيني إنه عازم على قلب حظوظ الفريق رغم البداية المتعثرة هذا الموسم.

وأضاف ”كرة القدم بالنسبة لي تتعلق بالمجد، بالتأكيد أنا أعاني. هذا هو موسمي السادس هنا وأنا في بيئة مذهلة.. بالتأكيد يمكن أن تغضب وتشعر بالإحباط في بعض الأحيان“.

وتابع: ”التحدي هو العودة.. سنقاتل لكي نجعل ذلك ممكنًا ونغير تاريخ هذا النادي“