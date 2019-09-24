بدء اختبارات تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس في الدوري الألماني.. تعرّف إلى مميزاتها

اختبرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الإثنين، خلال مباراة فولفسبورغ وهوفنهايم (1-1) تطبيقًا مرتكزًا على الجيل الخامس لشبكات الخلوي، يوفر للمشجعين كل الإحصائيات في الوقت الفعلي على هواتفهم الذكية، وذلك في سابقة على المستوى الدولي.

وبفضل هذه التكنولوجيا الناشئة، يوجّه المتفرجون والصحفيون في المنصة هواتفهم الذكية (إذا كانت متوافقة مع شبكة الجيل الخامس) نحو أرض الملعب، فتظهر المباراة على شاشاتهم مع بيانات تفصيلية إضافية.

وبنقرة بسيطة على أحد اللاعبين تظهر سرعته في الوقت الفعلي وكل الإحصائيات: التمريرات الناجحة، المهدرة، عدد الكيلومترات المقطوعة.

وأصبح ملعب فولكسفاغن أرينا الأول في ألمانيا الذي يتم تجهيزه بالبنية التحتية اللازمة. وتمكن المتفرجون والصحافيون الذين اختبروا التجربة من مشاهدة المباراة من خلال شاشات هواتفهم الذكية وليس النظر إلى أرض الملعب.

وقال أندرياس هايدن ممثل رابطة الدوري، إن الأمر لا يتعلق باستبدال الطريقة الحالية لعيش كرة القدم، بأهازيجها، أعلامها جعتها ونقانقها المشوية، بل ”نريد منح إضافة لبعض المجموعات المستهدفة“.

والشبكة الرابعة ليست متوافرة في كل مكان في ألمانيا، وبدأت للتو بتجهيز نفسها بالجيل الخامس. وتتواجد في البلاد راهنًا 50 محطة تشغيلية فقط، بحسب ميكايل راينارتس مدير الابتكار وخدمات المستهلك في الشركة المشغّلة والتي أجرت التجربة في فولفسبورغ.