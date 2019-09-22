باير ليفركوزن يصدم عمالقة الدوري الإنجليزي بسعر الموهبة الألمانية

كشفت تقارير صحفية السعر الذي حدده نادي بايرليفركوزن الألماني لبيع جوهرته الشابة، كاي هافيرتز، الذي يُعد أحد أبرز أهداف العديد من الأندية الإنجليزية الكبرى.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن إدارة باير ليفركوزن أكدت أنها لن تبيع هافيرتز بأقل من 90 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ترغب في التعاقد مع هافيرتز، البالغ من العمر 20 عاماً، إضافة إلى وجود اهتمام بالنجم الشاب من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وينتهي عقد هافيرتز مع ليفركوزن في صيف 2022، مما يجعل اللاعب كنزاً استثمارياً للنادي الألماني، الذي لا يرفض بيع اللاعب، ولكنه يريد الحصول على أكبر مكسب مادي من الصفقة.

ويجيد هافيرتز اللعب في مركزي الوسط المهاجم والجناح الأيمن، وأحرز 17 هدفاً في الدوري الألماني، الموسم الماضي، إضافة إلى هدف خلال مباريات الموسم الحالي.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن القيمة التسويقية للألماني الشاب هافيرتز تبلغ 90 مليون يورو.