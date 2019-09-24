نيمار: ارتكبت الكثير من الأخطاء.. ولكن هدفي أن أصبح اللاعب الأفضل في العالم

اعترف البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، بارتكابه العديد من الأخطاء خلال مسيرته الكروية على مدار السنوات الماضية.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة ”ميرور“: ”لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، ولكنني أعمل على تصحيحها لأستعيد ثقتي في نفسي وعدم تكرارها بالمستقبل؛ لأنني أريد أن أصبح اللاعب الأفضل في العالم“.

وتابع: ”عندما أشعر بالإحباط، يتملكني الغضب وأنفجر ولا أستطيع السيطرة والتعامل بشكل طبيعي مع الجميع“.

وأضاف: ”لست شخصًا كاملًا، فهذا شيء مستحيل للكائن البشري، وأخطئ كثيرًا وأدفع الثمن غاليًا“.

وأردف: ”الإصابات أثّرت علي خلال الفترة الماضية، لقد تعرضت لإصابتين خطيرتين في العامين السابقين وابتعدت عن كرة القدم لمدة 6 أشهر“.

واستمر: ”ألعب كرة القدم من أجل عائلتي ووالدي وأختي وأصدقائي، لأنني أعلم جيدًا أنهم يدعمونني ويساعدونني“.

وأتم: ”كل ما أركز عليه حاليًا هو التدريب جيدًا مع المعد البدني الخاص بي، لأحافظ على لياقتي وأمنيتي الوحيدة هي أن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم“.