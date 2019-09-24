نيمار: ارتكبت الكثير من الأخطاء.. ولكن هدفي أن أصبح اللاعب الأفضل في العالم

نيمار: ارتكبت الكثير من الأخطاء.. ولكن هدفي أن أصبح اللاعب الأفضل في العالم

المصدر: فريق التحرير

اعترف البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، بارتكابه العديد من الأخطاء خلال مسيرته الكروية على مدار السنوات الماضية.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة ”ميرور“: ”لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، ولكنني أعمل على تصحيحها لأستعيد ثقتي في نفسي وعدم تكرارها بالمستقبل؛ لأنني أريد أن أصبح اللاعب الأفضل في العالم“.

وتابع: ”عندما أشعر بالإحباط، يتملكني الغضب وأنفجر ولا أستطيع السيطرة والتعامل بشكل طبيعي مع الجميع“.

وأضاف: ”لست شخصًا كاملًا، فهذا شيء مستحيل للكائن البشري، وأخطئ كثيرًا وأدفع الثمن غاليًا“.

وأردف: ”الإصابات أثّرت علي خلال الفترة الماضية، لقد تعرضت لإصابتين خطيرتين في العامين السابقين وابتعدت عن كرة القدم لمدة 6 أشهر“.

واستمر: ”ألعب كرة القدم من أجل عائلتي ووالدي وأختي وأصدقائي، لأنني أعلم جيدًا أنهم يدعمونني ويساعدونني“.

وأتم: ”كل ما أركز عليه حاليًا هو التدريب جيدًا مع المعد البدني الخاص بي، لأحافظ على لياقتي وأمنيتي الوحيدة هي أن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم“.

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