”ماركا“ تنشر وثيقة تؤكد حصول أنسو فاتي نجم نادي برشلونة على الجنسية الإسبانية (صورة)

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن الوثيقة التي تؤكد حصول أنسو فاتي، لاعب نادي برشلونة، الذي يبلغ من العمر 16 عامًا وينحدر من أصول غينية، على جواز السفر الإسباني ليصبح بإمكانه المشاركة مع الماتادور.

وبات فاتي مرشحًا للاستدعاء لمنتخب إسبانيا تحت 17 سنة لخوض منافسات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في البرازيل في الفترة بين 26 أكتوبر و17 نوفمبر فيما لا يرغب نادي برشلونة في السماح له بالسفر.

وتميل إدارة برشلونة إلى الإبقاء على اللاعب، خاصة أنه أصبح من العناصر المهمة في الفريق الأول ويحتاج إلى التطور، فضلًا عن أن تواجده مع منتخب إسبانيا للناشئين في التوقيت الحالي سيعيق قدراته.

وحال شارك فاتي مع منتخب إسبانيا للشباب، فإنه سيغيب عن 7 مباريات على الأقل عن برشلونة، وهو أمر لا يرضي الجهاز الفني بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وكان فاتي قد تألق مع برشلونة، حيث سجل هدفين وصنع آخر في مسابقة الليغا الإسبانية، وهو ما دفع المدرب فالفيردي لإشراكة في لقاء بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدرك المدرب فالفيردي أن فاتي يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل الانسجام أكثر مع الفريق الأول والتطور من أجل الحصول على مقعد أساسي في تشكيلة برشلونة.

ويملك فاتي عقدًا مع برشلونة لموسم 2022، فيما يملك برشلونة خيارًا للتجديد لموسمين إضافيين مع وجود بند لكسر العقد تصل قيمته إلى 100 مليون يورو.

ويعتزم برشلونة تجديد عقد فاتي ليصبح داخل برشلونة لفترة أطول، فيما ستقرر الإدارة رفع الراتب الخاص به إذا ما تطور أكثر وأصبح من العناصر التي لا غنى عنها داخل الفريق.