إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر من قيادة منتخب أوزبكستان

أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميًا عن إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر من منصبه كمدرب للمنتخب الأول.

وتولى الأرجنتيني تدريب أوزبكستان منذ أغسطس 2018، بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر بعد قيادته للفراعنة لوصافة كأس أمم أفريقيا في 2017، والوصول لكأس العالم 2018 والخروج من الدور الأول.

وأفاد بيان الاتحاد الأوزبكي بأن جهاز كوبر، وجه الشكر للاتحاد الأوزبكي وتمنى له النجاح في المستقبل.

تولى كوبر تدريب منتخب أوزبكستان في 17 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل 3 وخسر 7 مباريات.

وفي آخر 3 مباريات، فاز الأوزبك على سوريا 2-0 وديًا، ثم خسروا من فلسطين 2-0 في تصفيات كأس العالم قبل التعادل مع العراق 0-0 في طشقند وديا.