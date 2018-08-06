هيكتور كوبر يصل أوزبكستان لقيادة منتخبها وسط استقبال حافل (صور وفيديو)

يستعد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لخوض تجربة جديدة في أوزبكستان، التي وصل إليها، اليوم الاثنين، تمهيدًا لتولي الإدارة الفنية لمنتخبها.

وكان محمود فايز، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، أكد تعاقد كوبر مع أوزبكستان لمدة 4 سنوات، مؤكدًا أنه سيواصل العمل معه في المهمة المقبلة.

وأكد أوميد أحمدجونوف، نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي أنه تم اختيار كوبر من بين 10 مرشحين نظرًا لخبرته الكبيرة.

وكان تقرير كشف في وقت سابق عن اقتراب كوبر من تدريب أوزبكستان براتب يصل لـ3 ملايين دولار بعقد لمدة 4 سنوات.

ووصل كوبر، لدولة أوزبكستان من أجل تقديمه مديرًا فنيًا للمنتخب، وسط استقبال حافل ولافتات ترحيب من الجماهير، التي وجهت رسائل خاصة لكوبر.

ونجح كوبر في قيادة منتخب مصر للعودة لمنافسات أمم أفريقيا بعد غياب 3 نسخ متتالية، وتأهل المنتخب لنهائي البطولة وخسر أمام الكاميرون بنتيجة 2-1.

وقاد كوبر مصر للتأهل لمنافسات كأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ عام 1990 بعد تصدر المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، بتوجيه الشكر لكوبر وجهازه المعاون على هامش نتائج مصر في كأس العالم والخسارة في 3 مباريات.

ويستعد منتخب أوزبكستان لخوض كأس آسيا 2019، والتي ستقام في الإمارات يناير المقبل، ويلعب في المجموعة السادسة بجانب منتخبات اليابان وعمان وتركمستان.

وكان صامويل بابايان مدرب أوزبكستان رحل عن منصبه في سبتمبر 2017 بعد احتلاله المركز السادس في مجموعته التي ضمت 6 منتخبات في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا. ويقود تيمور كابادزي مهمة تدريب المنتخب مؤقتًا لحين تعيين مدرب جديد.