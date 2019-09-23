عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”بنزيما هو القائد“.. وتحليل أزمة برشلونة.. وجوائز الأفضل (صور)

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كما اهتمت الصحف بجائزة الأفضل، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يوم الاثنين وكأس السوبر الإسباني لكرة السلة وجائزة سنغافورة للفورمولا 1.