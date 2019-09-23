عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”بنزيما هو القائد“.. وتحليل أزمة برشلونة.. وجوائز الأفضل (صور)

شكلت أزمة نادي برشلونة ونتائج لقاءات يوم الأحد في الدوريات الأوروبية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.
كما اهتمت الصحف بجائزة الأفضل، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يوم الاثنين وكأس السوبر الإسباني لكرة السلة وجائزة سنغافورة للفورمولا 1.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد على إشبيلية ومشاركة أتلتيك بلباو الصدارة، وكتبت: ”بنزيما يمثل الطريق“.
كما تحدثت عن أزمة برشلونة والبداية الأسوأ في 25 عامًا للفريق.
واهتمت الصحيفة بتتويج ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني لكرة السلة على حساب غريمه التقليدي برشلونة.
سبورت
اهتمت الصحيفة بأزمة برشلونة بعد الخسارة من غرناطة، وكتبت: ”ردة فعل سريع“، في إشارة لضرورة عودة الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية وتجاوز المرحلة الصعبة.
كما تحدثت عن فوز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة على حساب برشلونة.
الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على إشبيلية بفضل بنزيما وهزيمة إسبانيول أمام ريال سوسيداد، وكتبت: ”إسبانيول لا يرفع الرأس“.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على أزمة برشلونة ونشرت تقريرًا تضمن آراء عدة تقنيين وخبراء وكتبت: ”لماذا؟“.
كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على إشبيلية وفوز أتلتيك بلباو على ديبورتيفو ألافيس وكتبت: ”بلباو نحو الصدارة برفقة بريال مدريد“.
كما اهتمت بجائزة الأفضل بحسب الفيفا، وكتبت: ”ميسي من أجل أول جائزة للأفضل ينافس رونالدو وفان دايك“.
وتحدثت الصحيفة عن فوز ريال مدريد بالسوبر الإسباني لكرة السلة على حساب برشلونة.
آس
اهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد على إشبيلية واعتلائه الصدارة، وكتبت: ”بنزيما هو القائد“، لكونه سجل هدف الفوز.
كما تحدثت عن فوز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني لكرة السلة على حساب برشلونة.
واهتمت الصحيفة بلقب الأفضل في العالم، وكتبت: ”اليوم يعلن عن الأفضل بين رونالدو وميسي وفان دايك“.
كما تحدثت عن نتائج لقاءات الأحد في الدوري الإسباني.
الصحف البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على خسارة مانشستر يونايتد أمام ويستهام في الدوري الإنجليزي وانتقادات روي كين وجوزيه مورينيو للفريق الذي ينهار في بداية الموسم.
كما تحدثت عن فوز ليفربول واستمراره في الصدارة دون إضاعة نقاط.
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان في لقاء القمة أمام أولمبيك ليون بهدف متأخر لنجمه البرازيلي، وكتبت: ”رجل نيمار“.
كما اهتمت بكأس العالم للرغبي وجائزة سنغافورة للفورمولا وان، وكتبت: ”فيراري يحيي فيتيل“.
الصحف الإيطالية
كورييه ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز نابولي الكبير على ليتشي وتألق الإسباني فيرناندو لورينتي، كما تحدثت عن فوز روما الصعب أمام بولونيا.
كما اهتمت بسباق سنغافورة للفورمولا وان وفوز ثنائي فيراري بالمركزين الأول والثاني وكتبت: ”أحمر فقط“.
توتو سبورت
ركزت الصحيفة على الصراع الثلاثي بين كونتي وساري وأنشيلوتي في الدوري الإيطالي وكتبت: ”الهروب الثلاثي“.
كما اهتمت بسباق سنغافورة للفورمولا وان وفوز ثنائي لفيراري.