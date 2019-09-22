لماذا تواجد السكرتير الفني لبرشلونة في مباراة ليتشي ونابولي بالدوري الإيطالي؟

تواجد الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة في لقاء ليتشي ونابولي برسم الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى الذي انتهى لفائدة نابولي 4-1 .

وحسب صحيفة “ سبورت ”، إن تواجد السكرتير الفني لبرشلونة له علاقة بمتابعة لاعبين من نابولي، يهتم برشلونة بضمهم، خاصة الإسباني فابيان رويز الذي حاول ضمه في الصيف الماضي.

وتألق النجم الإسباني الشاب في اللقاء إذ سجل أحد أهداف فريقه، وهو متابع من طرف عدة فرق أوروبية كبرى.

وفاز فابيان رويز ببطولة أوروبا تحت 21 سنة رفقة المنتخب الإسباني، وتم اختياره أفضل لاعب كما تمت دعوته للمنتخب الأول.

وكان فابيان رويز محط اهتمام ريال مدريد أيضًا وقد يشهد سوق الانتقالات في صيف 2020 منافسة قوية بين الفريقين على اللاعب البالغ من العمر 23 سنة.