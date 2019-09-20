أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. راموس يضع روشتة عودة ريال مدريد ومبابي يتوعد بالأهداف (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راموس يضع روشتة عودة الريال

نشر سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه وحرص على وضع روشتة عودة الريال لسابق عهده حيث علق:“الجدية والالتزام والعمل والمثابرة… لا يوجد غيرها، هيا يا ريال“.

أومتيتي في انتظار السلسلة الخامسة من بيكي بلايندرز

فيما نشر صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الإسباني خبرًا عن انطلاق الجزء الخامس من المسلسل الدرامي بيكي بلايندرز والذي من المنتظر أن يعرض الشهر المقبل.

مبابي: انتظروا الأهداف

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات ناديه وعلّق بصورة لكرة قدم كرسالة إلى عودته القريبة للتهديف عقب تعافيه من الإصابة وانتظامه في تدريبات الفريق.

ثيو هيرنانديز: انتظروا الديربي

فيما نشر ثيو هيرنانديز لاعب إيه سي ميلان الإيطالي صورة لملعب سان سيرو والذي سيحتضن غدًا ديربي إيطاليا الذي يجمع بين ناديي الميلان وإنتر ميلان ضمن لقاءات الدوري الإيطالي، وعلّق أعلى الصورة:“يوم واحد على الديربي“.

لوكاس هيرنانديز يترقب عودة البوندسليغا

نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، وعلّق:“قريبًا عودة البوندسليغا“، حيث ستنطلق غدًا لقاءات الأسبوع الخامس من الدوري الألماني والذي سيجمع بين نادي بايرن ميونخ ونادي كولن.

نابي كيتا يعود لتدريبات ليفربول

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي صورًا للاعب الفريق نابي كيتا عقب عودته للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي كانت قد لحقت به، وعلّق:“عظيم أن نرى هذا الرجل مرة أخرى“.

تياغو سيلفا يشكر الله على انضمامه لقائمة السامبا

فيما نشر البرازيلي تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له بقميص منتخب بلاده عقب انضمامه لقائمة منتخب السامبا، اليوم، استعدادًا للقاءات السنغال ونيجيريا وديًا، وعلّق أعلى الصورة:“شكرًا يا الله، شكرًا.

آرثر ميلو: دائمًا أحظى بشرف التكريم

نشر البرازيلي آرثر ميلو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له بقميص منتخب بلاده عبر صفحته الشخصية بعدما شملته قائمة المنتخب البرازيلي، وعلّق:“دائمًا أحظى بشرف التكريم“.

كاكا: شكرًا لدعوتي لحضور عرض فيفا 2020

فيما نشر النجم البرازيلي كاكا والذي لعب لنادييْ ريال مدريد، وميلان الإيطالي، فيديو له أثناء حضوره حفل عرض فيفا 2020 وحرص على توجيه الشكر للدعوة التي تلقاها، حيث علّق: ”شكرًا لدعوتي لحضور العرض العالمي فيفا 2020 العالمي EASPORTSFIFA“.