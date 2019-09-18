تقارير: مانويل نوير يستعد للاعتزال الدولي في هذا التوقيت

كشفت تقارير صحفية أن مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، يدرس اعتزال اللعب الدولي قريبًا؛ ما يمهد الطريق لمنافسيه للحصول على فرصة حراسة عرين المانشافت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإنَّ الحارس المخضرم، البالغ من العمر 33 عامًا، يفكر في الاعتزال الدولي عقب مشاركته ببطولة يورو 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن نوير اختار التوقيت المثالي لاعتزاله، عندما يبلغ من العمر 34 عامًا، وقبل مونديال 2022 بعامين ونصف العام، والذي سيكون حينها قد تجاوز حاجز الـ36 عامًا.

وتأتي هذه الأنباء في ظل الصراع الدائر بين نوير، ومواطنه مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، على حراسة عرين المنتخب الألماني.

وعبَّر شتيغن عن امتعاضه من وضعه الحالي مع الماكينات الألمانية، خاصة مع اعتماد مدربه يواكيم لوف بشكل دائم على حارس الفريق البافاري.

ومن المتوقع أن يصبح تير شتيغن الحارس الأساسي للمانشافت فور اعتزال نوير العام المقبل، نظرًا لتميزه وتألقه مع البارسا في الفترة الأخيرة.