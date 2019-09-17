كوفاتش قبل مباراة بايرن ميونخ وستار بلغراد: نتطلع للوصول إلى دور الثمانية على الأقل بدوري أبطال أوروبا

قال نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، إن فريقه يتطلع إلى بدء مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على رد ستار بلغراد، غدًا الأربعاء، وسط رغبة في الوصول إلى دور الثمانية على الأقل.

وتوج بايرن، بطل ألمانيا في آخر سبع سنوات، باللقب الأوروبي لآخر مرة في 2013.

وفي الموسم الماضي عانى بايرن من الخروج المبكر من دور الستة عشر أمام ليفربول الذي شق طريقه نحو إحراز اللقب القاري.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”لدينا موسم جديد وحظ جديد، لذا هدفنا الأول هو اجتياز دور المجموعات ثم هدفنا الثاني هو الوصول إلى مدى أبعد من الموسم الماضي“.

ولم يبدأ بايرن مسيرته في الموسم الجديد بشكل مثالي إذ خسر أمام بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية ويقبع بالمركز الرابع في الدوري المحلي، بعد أربع جولات متأخرًا بفارق نقطتين عن القمة.

وقال كوفاتش إنه باستثناء غياب المدافع ديفيد ألابا بسبب إصابة ستبعده حوالي ثلاثة أسابيع، فإن كل اللاعبين الآخرين بوسعهم المشاركة.

وأضاف المدرب الذي يخوض موسمه الثاني كمدرب لبايرن: ”بالنسبة لمباراة الغد الجميع مستعدون بنسبة 100% وجاهزون للعب.

”قمنا بتحليل رد ستار. نحن نعرف أنه عندما يلعب على أرضه في بلغراد يكون فريقًا مختلفًا بطموح مختلف في ظل اللعب أمام مشجعين رائعين“.

وتضم المجموعة الثانية أيضًا أولمبياكوس وتوتنهام هوتسبير.

ويرغب مانويل نويل حارس بايرن المتألق في الوصول إلى أبعد حتى من دور الثمانية.

وقال نوير حارس منتخب ألمانيا: ”مشوار دوري أبطال أوروبا طويل وصعب. شعرنا في الموسم الماضي بمدى صعوبة الأمر وكيف أننا خرجنا بشكل مبكر جدًا“.

وأضاف: ”الدوافع عالية في الفريق. نريد أن نتحسن ونصل إلى ما هو أفضل من الموسم الماضي. نريد على الأقل بلوغ الدور قبل النهائي“.