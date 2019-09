إيرلينغ هالاند يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بإحرازه ”هاتريك“ في مباراة سالزبورغ ضد جينك

دخل إيرلينغ هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا خلال مباراة فريقه سالزبورغ النمساوي ضد جينك البلجيكي، اليوم الثلاثاء.

ويقع سالزبورغ في المجموعة الخامسة برفقة ليفربول، وجينك، ونابولي، ونجح في الشوط الأول ضد منافسه البلجيكي في التقدم بنتيجة عريضة بخماسية مقابل هدف.

وشهدت أول 45 دقيقة من المباراة تسجيل النرويجي هالاند ”هاتريك“ في أول مشاركة له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، على الرغم أنه يبلغ من العمر 19 عامًا.

19y 58d – Erling Haaland, aged 19 years and 58 days, is the third youngest player to score a Champions League hat-trick, behind Raúl (18y 113d in 1995) and Wayne Rooney (18y 340d in 2004). Welcome. pic.twitter.com/24DNlzXdza

— OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2019