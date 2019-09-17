إيرلينغ هالاند يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بإحرازه ”هاتريك“ في مباراة سالزبورغ ضد جينك

إيرلينغ هالاند يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بإحرازه ”هاتريك“ في مباراة سالزبورغ ضد جينك

المصدر: فريق التحرير

دخل إيرلينغ هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا خلال مباراة فريقه سالزبورغ النمساوي ضد جينك البلجيكي، اليوم الثلاثاء.

ويقع سالزبورغ في المجموعة الخامسة برفقة ليفربول، وجينك، ونابولي، ونجح في الشوط الأول ضد منافسه البلجيكي في التقدم بنتيجة عريضة بخماسية مقابل هدف.

وشهدت أول 45 دقيقة من المباراة تسجيل النرويجي هالاند ”هاتريك“ في أول مشاركة له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، على الرغم أنه يبلغ من العمر 19 عامًا.

وبذلك يصبح هالاند هو ثالث أصغر لاعب يسجل ”هاتريك“ في دوري أبطال أوروبا خلف كل من الأسطورتين راؤول غونزاليس ”بعمر 18 عامًا و113 يومًا في العام 1995“ وواين روني ”18 عامًا و340 يومًا في العام 2004“.

يذكر أن هالاند كان قد انتقل إلى صفوف سالزبورغ النمساوي من مولدي النرويجي في يناير من العام 2018 مقابل حوالي 5 ملايين يورو.

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