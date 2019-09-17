من هو عبد الله يوسف هلال أول خليجي يشارك في دوري أبطال أوروبا؟

بات البحريني عبد الله يوسف هلال أول لاعب خليجي يشارك في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعدما شارك بديلًا مع فريقه سلافيا براغ التشيكي خلال التعادل الإيجابي أمام إنتر ميلان الإيطالي بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة يوم الثلاثاء.

ولم يسبق لأي لاعب خليجي احترف في أوروبا من قبل المشاركة في أي مباراة من مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال.

وسجل البديل نيكولو باريلا هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليدرك التعادل لفريقه إنتر ميلان على أرضه أمام سلافيا براغ.

وتقدم الفريق التشيكي، الذي خسر في ست زيارات سابقة لإيطاليا، على نحو مفاجئ عبر بيتر أولاينكا في الدقيقة 63 ليصعق الجماهير في ملعب سان سيرو.

وعانى إنتر لإدراك التعادل حتى سدد ستيفانو سينسي ركلة حرة في العارضة، لترتد الكرة ويتابعها باريلا في الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشارك هلال الذي يلعب مهاجمًا في الدقيقة 79 بدلًا من لوكاس ماسوبوست حينما كان فريقه متقدمًا بهدف نظيف.

ونجح سلافيا براغ في حجز مقعده في مرحلة المجموعات، بعدما تجاوز عقبة كلوغ الروماني في دور تحديد المتأهل للمجموعات، بالتغلب عليه ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف في مجموع المباراتين.

ولم يشارك المهاجم البحريني، البالغ من العمر 26 عامًا، في مباراة الذهاب أمام كلوغ، حيث ظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة، قبل أن يظهر في الإياب خلال 11 دقيقة من زمن اللقاء، الذي شهد تأهل فريقه لكن مشاركته يوم الثلاثاء الأولى في دور المجموعات لأي لاعب خليجي.

من هو عبد الله يوسف هلال؟

ولد يوسف هلال في المنامة عاصمة البحرين في 12 يونيو/ حزيران 1993 ولعب للرفاع الشرقي بين عامي 2009 و2018 وتمت إعارته إلى المحرق موسم 2017-2018.

وكانت خطورته الأولى إلى أوروبا عبر بوهيميانس 1095 التشيكي ليخوص معه الموسم الماضي حتى انتقاله إلى سلافيا براغ خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ومع بوهيميانس 1095 سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 15 مباراة بالدوري.

وأصبح يوسف أول لاعب بحريني ينضم إلى نادٍ بالدوري الممتاز بإحدى دول أوروبا وخاض 29 مباراة رسمية مع سلافيا براغ وسجل خمسة أهداف وصنع ستة أخرى.

ومنذ بلوغه 19 عامًا يشارك في منتخبات البحرين وخاض مع المنتخب الأول أكثر من 30 مباراة دولية.

لاعبون حاولوا تحقيق الإنجاز

وشارك العُماني رائد إبراهيم، مع نادي فاليتا المالطي في مرحلة التصفيات الثانية المؤهلة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، ضد فريق كوكسي الألباني.

ولعب رائد إبراهيم في المباراتين، حيث انتهى لقاء الذهاب في ألبانيا بالتعادل السلبي ولعب المباراة كاملة، لكن لم يحالف فريقه الحظ في بلوغ دور المجموعات.

أما السعودي أسامة هوساوي فقد لعب مع أندرلخت البلجيكي، وتواجد في قائمة الفريق في دور المجموعات موسم 2012-2013، لكنه لم يُشارك في أي مباراة.