اعتقال 12 من قيادات ألتراس يوفنتوس بتهمة تشكيل تنظيم عسكري

قالت تقارير صحفية، إن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على 12 من قيادات ألتراس نادي يوفنتوس في الساعات القليلة الماضية.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن النيابة العامة في مدينة تورينو الإيطالية أمرت بالقبض على قيادات ألتراس يوفنتوس، ووجهت إليهم العديد من الاتهامات الخطيرة، أبرزها تشكيل تنظيم عسكري، والعنف، وغسيل الأموال.

وأكد الموقع أن عمليات الاعتقال لن تقتصر فقط على مدينة تورينو، بل سيتم توسيعها لتشمل عددًا آخر من المدن الإيطالية، في ظل البلاغات المتعددة التي تلقتها الشرطة الإيطالية حول أنشطة قيادات الألتراس غير الشرعية في الدولة.

وأضاف بقوله: ”هناك أكثر من 39 عملية بحث تجري حاليًا في مدن على رأسها ميلانو وجنوة وفلورنسا وبيرغامو، في ظل الاتهامات الموجهة إلى 37 عضوًا آخرين في جماعة ألتراس يوفنتوس“.

وأكد التقرير وجود ارتباط بين جماعات الألتراس وجماعة النازيين الجدد في إيطاليا، والتي تم إلقاء القبض على بعض أعضائها مؤخرًا، وتم ضبط العديد من الأسلحة وبينها بطارية صواريخ تابعة للقوات المسلحة القطرية، بحسب التقرير.

وشدد الموقع الإيطالي على أن عمليات الاعتقال تمت كإجراء احترازي ضد هذه الجماعة، في ظل البلاغات المقدمة ضدهم.