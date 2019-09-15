مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.. تعرف على موقف الحارس يان أوبلاك

كشف نادي أتلتيكو مدريد موقف حارسه السلوفيني يان أوبلاك من المشاركة أمام يوفنتوس، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وآثار يان أوبلاك قلق جماهير أتلتيكو مدريد عقب تعرضه لضربة في الوجه في الخسارة 0/2 أمام ريال سوسييداد، السبت، في رابع جولات الدوري الإسباني.

وأُصيب أوبلاك خلال محاولته التصدي لتسديدة ناتشو مونريال في الشوط الثاني من المباراة، إذ ضربت الكرة في وجهه بقوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوبلاك، البالغ من العمر 26 عامًا، تلقى العلاج، وبعد 7 دقائق نجح زملاؤه والجهاز الطبي في إقناعه بمغادرة المباراة.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن أتلتيكو مدريد أعلن أن حارسه في حال جيدة، إلا أن اللاعب أراد طمأنة جماهيره بنفسه.

وكتب أوبلاك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”الأمور لم تسير بالشكل الذي كنا نريده، أنا بخير، كانت لحظة خوف فقط، شكرًا على جميع الرسائل التي تلقيتها“.

وختمت الصحيفة أن أوبلاك لن يواجه أي مشكلة للمشاركة في مباراة الأربعاء المقبل، أمام يوفنتوس على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد خسر لأول مرة الموسم الحالي ليتجمد رصيده عند 9 نقاط لكنه ظل في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.