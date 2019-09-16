عناوين الصحف الرياضية العالمية: عودة ميسي.. وصدارة إشبيلية.. وتتويج إسبانيا بكأس العالم لكرة السلة (صور)

شكل فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم لكرة السلة، وعودة ميسي للتدريبات الجماعية لبرشلونة، ونتائج الدوريات الأوروبية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بالنجم الجديد لبرشلونة أنسو فاتي، وديربي ميلان المرتقب في الأسبوع المقبل، وبداية صراع ساري وكونتي في إيطاليا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم لكرة السلة بعد فوزه في النهائي على الأرجنتين وتألق أغلب عناصره حتى في الجوائز الفردية، وكتبت: ”إنجاز ضخم“.

كما تحدثت عن فوز إشبيلية وتصدره للدوري الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إسبانيا بكأس العالم لكرة السلة على حساب الأرجنتين في النهائي، وكتبت: ”مجد أبطال العالم“.

كما تحدثت عن النجم الشاب الجديد لبرشلونة، وكتبت: ”الظاهرة أنسو فاتي“.

كما تحدثت عن لقاءات الدوري الإسباني، وكتبت: ”فوز لإسبانيول.. وإشبيلية متصدر“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا لكرة السلة بكأس العالم على حساب الأرجنتين في النهائي، وكتبت: ”للمرة الثانية أبطال للعالم“.

كما تحدثت عن برشلونة، وكتبت: ”ميسي يعود للتدريبات الجماعية قبل لقاء دورتموند“.

واهتمت أيضًا بالليغا وفوز إشبيلية، وكتبت: ”هدف من خوان جوردن يمنح الصدارة لإشبيلية“.

آس

ركزت الصحيفة على تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم لكرة السلة على حساب الأرجنتين وتتويج نجومه أيضًا بالجوائز الفردية، وكتبت: ”شكرًا“.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بتصريحات البلجيكي كيفن دي بروين، متوسط ميدان مانشستر سيتي، بشأن خسارة فريقه وابتعاده 5 نقاط عن المتصدر ليفربول، وقال: ”سنغير الوضع ونلتحق بالصدارة“.

كما اهتمت بالملاكم تايسون فيوري، الذي فاز على منافسه أوتو فالين رغم الإصابة وأبدى استعداده للحرب مع الأمريكي ديونتاي وايلدر.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اللقاء المجنون الذي جمع موناكو وأولمبيك مارسيليا وانتهى 4-3 لصالح مارسيليا، وكتبت: ”جنون“.

كما تحدثت عن احتلال المنتخب الفرنسي للمركز الثالث في كأس العالم لكرة السلة بعد فوزه في لقاء الترتيب على أستراليا، وكتبت: ”أقوياء الزرق“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بالحارس الجديد لريال مدريد المعار من باريس سان جيرمان وكتبت: ”أريولا يحمل المسؤولية لتوخيل“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بالدوري الإيطالي وديربي ميلان المرتقب، وكتبت: ”ديربي ميلان يشتعل مبكرًا“، في إشارة لتألق الفريقين حاليًا.

كما طرحت سؤالًا عن يوفنتوس والصراع حاليًا في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس هل لديه كونتي؟“.

الصحيفة تحدثت عن فوز روما، وكتبت: ”روما والعرض“، مع الحديث عن باقي النتائج.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الصراع بين يوفنتوس وإنتر ميلانو من خلال تصريحات مدربيهما وكتبت: ”ساري – كونتي: إنها البداية فقط“.

كما تحدثت عن تورينو الذي سيواجه ليتشي من أجل اللحاق بإنتر ميلان في الصدارة وكتبت: ”تورو: اجعلهم يحلمون“.