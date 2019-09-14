جماهير باريس سان جيرمان تستقبل نيمار بصيحات استهجان وبالسباب (فيديو)

جماهير باريس سان جيرمان تستقبل نيمار بصيحات استهجان وبالسباب (فيديو)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

نفذت رابطة ألتراس باريس سان جيرمان تهديدها ضد النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، عبر معاملته بشكل سيئ خلال لقاء فريقها أمام ستراسبورغ في ملعب حديقة الأمراء في باريس مساء اليوم السبت.

ومنذ إعلان اسمه في الملعب، واجهت الجماهير اللاعب بصافرات الاستهجان والشتائم وكلما لمس الكرة في إشارة لرفضها سلوكه وإهانته فريقها كما جاء في بيان أصدرته سابقًا.

كما رفعت الجماهير لافتة قاسية ضد اللاعب، قائلين فيها: ”والد نيمار اذهب وبيع ابنك الآن في Vila Mimos، والتي تعد أكبر منطقة للدعارة في ريو دي جانيرو بالبرازيل)“.

وكانت رابطة الألتراس قد أكدت في بيان لها أن طريق العفو عن النجم البرازيلي طويل جدًا، ودعت الجماهير للتعبير بغضب على سلوكه خلال المرحلة السابقة.

وعاد نيمار للمشاركة رفقة باريس سان جيرمان بعد غياب طويل إذ كان آخر لقاء شارك فيه أمام إنجيه يوم 11 أيار / مايو الماضي.

وارتبط اسم نيمار بقوة بالخروج من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث كان يرغب في العودة لفريقه السابق برشلونة، لكن الصفقة فشلت بسبب مطالب باريس سان جيرمان المالية.

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