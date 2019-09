جماهير باريس سان جيرمان تستقبل نيمار بصيحات استهجان وبالسباب (فيديو)

نفذت رابطة ألتراس باريس سان جيرمان تهديدها ضد النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، عبر معاملته بشكل سيئ خلال لقاء فريقها أمام ستراسبورغ في ملعب حديقة الأمراء في باريس مساء اليوم السبت.

ومنذ إعلان اسمه في الملعب، واجهت الجماهير اللاعب بصافرات الاستهجان والشتائم وكلما لمس الكرة في إشارة لرفضها سلوكه وإهانته فريقها كما جاء في بيان أصدرته سابقًا.

كما رفعت الجماهير لافتة قاسية ضد اللاعب، قائلين فيها: ”والد نيمار اذهب وبيع ابنك الآن في Vila Mimos، والتي تعد أكبر منطقة للدعارة في ريو دي جانيرو بالبرازيل)“.

PSG Ultras to Neymar Senior: “Go & sell your son in Vila Mimosa (an area of Rio de Janeiro known for prostitution)!” #PSGRCSA pic.twitter.com/FtHMxQU9Kh — Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) September 14, 2019

وكانت رابطة الألتراس قد أكدت في بيان لها أن طريق العفو عن النجم البرازيلي طويل جدًا، ودعت الجماهير للتعبير بغضب على سلوكه خلال المرحلة السابقة.

وعاد نيمار للمشاركة رفقة باريس سان جيرمان بعد غياب طويل إذ كان آخر لقاء شارك فيه أمام إنجيه يوم 11 أيار / مايو الماضي.

Excellent footage from our man @leedavey99 from inside the Virage Auteuil where the biggest ultra group watches matches upon the announcement of Neymar’s involvement in the XI. pic.twitter.com/4EtcfD236u — Get French Football News (@GFFN) September 14, 2019

وارتبط اسم نيمار بقوة بالخروج من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث كان يرغب في العودة لفريقه السابق برشلونة، لكن الصفقة فشلت بسبب مطالب باريس سان جيرمان المالية.