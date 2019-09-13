نافاس يخوض مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان

قال توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، اليوم الجمعة إن حارس مرمى كوستاريكا كيلور نافاس سيشارك لأول مرة مع الفريق في مواجهة ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، يوم السبتن بعد انضمامه من ريال مدريد.

وتعاقد بطل فرنسا مع قائد كوستاريكا في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من ريال مدريد بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وانضم نافاس البالغ من العمر 32 عامًا إلى ريال مدريد في 2014 وكان الحارس الأساسي للفريق خلال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية ما بين 2016 و2018 لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح البلجيكي تيبو كورتوا خلال الموسم الماضي.

وقال توخيل في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت:“مستوى ألفونس أريولا قريب من نافاس لكن الحارس الفرنسي واجه مشاكل لسنوات في باريس سان جيرمان، وسعيد لأن سوق الانتقالات قد أُغلق وأصبح بإمكاننا الآن التركيز على العمل، وأعتقد أنه من خلال التعاقدات التي تمت يمكننا مواصلة التطور“.

وقال أندير هيريرا عن زميله الجديد:“كيلور لديه تاريخ طويل في كرة القدم ، لقد فاز بكل شيء تقريبًا، والجميع يعرف كم هو حارس مرمى عظيم، لكنني متأكد من قدرة اللاعب على التطور المستمر، كان لديه الكثير من المنافسة في ريال مدريد وقد نجح دائمًا في أن يكون رقم 1، ولم يكن الأمر سهلًا ”.