تقارير: نافاس سينهي اتفاقه مع باريس سان جيرمان

تمسك كيلور نافاس حارس ريال مدريد برأيه بالرحيل عن النادي، رغم تصريحات المدير الفني زين الدين زيدان الداعية لبقائه وعدم رحيله.

وقال المدير الفني الفرنسي قبل مواجهة ريال بلد الوليد، يوم السبت الماضي، إنه لا يتخيل فريقه بدون نافاس الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ثلاث مرات متتالية، رغم تقارير بشأن طلب الحارس الكوستاريكي الرحيل عن النادي الإسباني إلى باريس سان جيرمان.

وانضم نافاس إلى ريال في 2014 وكان الحارس الأول خلال التتويج بثلاثية دوري الأبطال غير المسبوقة بين عامي 2016 و2018، لكنه فقد مكانه بالتشكيلة الأساسية منذ التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا العام الماضي.

وجلس نافاس بديلًا خلال فوز ريال 3-1 على سيلتا فيغو في الجولة الافتتاحية لليغا، وكذلك خلال التعادل مع بلد الوليد في سانتياغو برنابيو.

لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية نقلت عن صحيفة La Nación في كوستاريكا وكذلك صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن نافاس قد يصل إلى باريس، الخميس؛ لإنهاء اتفاقه مع بطل فرنسا.

وأبلغ نافاس مدربه بقراره، حيث لا يريد الجلوس بديلًا لكورتوا وذلك بعد تدريب يوم الأربعاء، ويبدو أن رحيله وشيك.

وسيتعين على ريال مدريد البحث خلال الأيام القليلة المقبلة عن حارس بديل لنافاس؛ نظرًا لأن الحارس البلجيكي هو الأساسي بالنسبة لزيدان.