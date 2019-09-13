تير شتيغن ينتقد جلوسه احتياطيًا لحساب مانويل نوير

أكد الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن أنه يجد صعوبة في فهم وضعه كحارس احتياطي في المنتخب الألماني الأول لكرة القدم لحساب مواطنه مانويل نوير، رغم أنه الحارس الأول في نادي برشلونة الإسباني.

وقال تيرشتيغن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: ”ليس من السهل إيجاد تفسير في الوقت الذي أقدم فيه أفضل مستوياتي في كل مباراة لكي أجعل القرار الخاص بالمفاضلة بيني وبين نوير أكثر صعوبة“.

وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لم يشارك تيرشتيغن في مباراتي ألمانيا أمام هولندا (2-4) وإيرلندا الشمالية (2-0) ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وأضاف الحارس الألماني قائلًا: ”أنا أحاول على أي حال، ولكن هذه الرحلة مع المنتخب الوطني كانت بمثابة ضربة قوية بالنسبة لي“.

وبعد مشاركته في المباراتين الأخيرتين، رفع نوير، الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، عدد مشاركته الدولية إلى 90 مباراة، فيما بلغت عدد مشاركات تيرشتيغن 22 مباراة فقط رغم الوعود التي حصل عليها من المدير الفني لمنتخب بلاده، يواكيم لوف، بالمشاركة في المباريات قريبًا.

وقال لوف في وقت سابق: ”قلنا لمارك إنه أيضًا ستكون له مبارياته“.