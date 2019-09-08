تير شتيغن عن جلوسه بديلًا لمانويل نوير في المنتخب الألماني: هذا الأمر يدفعني بعض الشيء إلى الجنون

كشف مارك أندريه تير شتيغن، حارس نادي برشلونة، عن سر ابتعاده عن حراسة مرمى المنتخب الألماني لصالح مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، الذي يعوّل عليه المدرب الألماني يواكيم لوف بشكل دائم.

وقال شتيغن في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“، يوم الأحد: ”بالطبع هذا الأمر يدفعني بعض الشيء إلى الجنون، فأنت تبذل أقصى ما لديك، ولكنك لست في المكان التي ترغب فيه، ولكن مع مرور الوقت، وجدت إجابة لهذه التساؤلات“.

وأضاف: ”وضعي الحالي صعب، لكنني حددت أولوياتي، فأنا أريد النجاح، والهدف الرئيسي لي هو أن أصبح الحارس الأول في ألمانيا، ولكن ليس بأي ثمن، كرة القدم شيء واحد، ولكن الإنسانية أهم، أود أن أكون قادرًا على النظر إلى المرآة وأن أقول: لقد عملت بصدق، ووصلت لطموحك بشكلٍ علني، وكنت عادلًا“.

وتابع: ”أود أن أحقق ذلك بنزاهة حيث تكون لدي الأمور التي تؤهلني لأن أصبح الحارس الأول بتقديم أفضل أداء ممكن، والاستفادة كذلك من ترشيحي لجائزة أفضل حارس بالعالم“.

وأردف: ”الأمر ليس سهلًا، ولكن الصبر جزء من وظيفة لاعب كرة القدم، وهناك مراحل عليك الانتظار فيها“.

ورفض تير شتيغن، ما يتردد حول أن تواجده مع برشلونة واللعب خارج البوندسليغا من أسباب وضعه الحالي مع منتخب بلاده.

وقال: ”لا يمكنني تصور ذلك، كيف يحدث ذلك عندما تكون حارسًا أساسيًا لأحد أكبر فرق العالم؟ كما أن وجودي خارج ألمانيا أفادني للغاية على المستوى الشخصي“.

يذكر أنه من المتوقع أن يواصل تير شتيغن جلوسه على مقاعد بدلاء الماكينات الألمانية، غدًا الإثنين، عند مواجهة أيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، كما حدث أمام هولندا، يوم الجمعة الماضي.