اعتقال المدير السابق لنادي أندرلخت البلجيكي ضمن تحقيقات في قضايا فساد

اعتقلت السلطات في بلجيكا هيرمان فان فولسبيك، المدير العام السابق لأندرلخت، أنجح أندية كرة القدم في البلاد، اليوم الخميس، ضمن تحقيقات موسعة في قضايا غش وفساد وغسل أموال خلال فترة انتقالات اللاعبين.

ويأتي الاعتقال بعد معرفة أن وكيل اللاعبين كريستوف إنروتاي، الذي أشرف على صفقات دولية لنجوم بارزين في بلجيكا، مثل تيبو كورتوا ويانيك كاراسكو وكيفن ميرالاس، كان ضمن المتعاملين معه.

وطلب محققون في بلجيكا تسليم إنروتاي بعد حملات مداهمة، هذا الأسبوع، في موناكو ولندن ولييج.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام البلجيكي: ”اعتقال اليوم الخميس له صلة بنفس القضية“، بينما أكد مصدر قضائي أن فان فولسبيك هو المعتقل.

ورفض المدعون الكشف عن صفقات الانتقال التي تخضع للتحقيق.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن التحقيقات تخص بيع المهاجم ألكسندر متروفيتش من أندرلخت إلى نيوكاسل يونايتد في 2015.

وكان فان هولسبيك المدير العام لأندرلخت في الفترة بين 2003 وأبريل نيسان 2018.

وأعقبت الاعتقالات مداهمات في بروكسل مقر أندرلخت، الذي يدربه حاليًا فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي السابق، المعتزل في أبريل نيسان الماضي.

واعتقلت السلطات البلجيكية آخرين في تحقيقات أوسع في التلاعب بنتائج مباريات الدوري المحلي.