فنسنت كومباني يستقيل من تدريب أندرلخت البلجيكي

قدّم نجم كرة القدم البلجيكي المخضرم فنسنت كومباني، استقالته، اليوم الخميس من منصبه كمدرب لنادي أندرلخت البلجيكي لسوء النتائج.

وفشل أندرلخت في تحقيق الفوز في أول 4 مباريات في الدوري البلجيكي، حيث خسر مرتين وتعادل مرتين، ويحتل المركز الثالث عشر بين 16 فريقًا في الدوري البلجيكي.

وعاد كومباني، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى أندرلخت كلاعب ومدرب في مايو الماضي بعدما أمضى 11 موسمًا مع مانشستر سيتي، لكنه استقال من منصبه كمدرب ليبقى في منصبه كلاعب.

وشارك كومباني في المباريات الـ4 مع أندرلخت، لكن بدايته لم تكن كما كان يتمنى.

يشار إلى أن كومباني شارك مع أندرلخت في 107 مباريات، سجل فيها 6 أهداف وصنع 8 طوال مسيرته.