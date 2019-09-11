كوتينيو يكشف كواليس انتقاله إلى بايرن ميونخ وحلمه مع النادي الألماني

كشف البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم بايرن ميونخ الألماني، عن كواليس انتقاله إلى فريقه الحالي معارًا من نادي برشلونة، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال كوتينيو في تصريحات لصحيفة ”سبورت بيلد“: ”تحدثت مع فيرمينو، لاعب نادي ليفربول، بشأن مدى قوة البوندسليغا، ولقد أخبرني عن الكثير من الأمور تتعلق بمختلف الفرق الألمانية“.

وسبق لفيرمينو اللعب في الدوري الألماني بين عامي 2011، و2015، حيث ارتدى قميص هوفنهايم الذي خاض معه 153 مباراة، أحرز خلالها 49 هدفًا.

وأردف: ”زملائي في المنتخب البرازيلي سألوني عن طبيعة الحياة هنا، وعما أشعر به في بايرن، وأخبرتهم بأنني سعيد، خاصة بعد الاستقبال الرائع الذي حظيت به من اللاعبين، والنادي، والجماهير، ووسائل الإعلام“.

واستطرد: ”أريد رد الدين للجميع بتسجيل الأهداف، وبتقديم أداء مميز على أرض الملعب“.

وبسؤاله عما إذا كان يتمنى تجاوز فريقه الأسبق، ليفربول، في دوري أبطال أوروبا، أجاب كوتينيو: ”أتمنى ذلك“.

واختتم: ”حلمي هو الفوز بالبوندسليغا، وكأس ألمانيا، ودوري الأبطال، ولا يهم من سنواجه، فأنا أريد مساعدة الفريق فقط“.

يُذكر أن بايرن ميونخ يمتلك بندًا في عقد الإعارة، يسمح له بضم الدولي البرازيلي بصفة نهائية مقابل 120 مليون يورو في نهاية الموسم.