أخبار ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد.. الملكي يتحدى بصفقتي نيمار وفان دايك.. وكلوب يكشف سر كوتينيو

يبدو أن الصفقات التي أبرمها نادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2019، والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من 300 مليون يورو، لم تكن على المستوى المأمول إداريًا وجماهيريًا وفنيًا، وبالتالي فإن مسؤولي النادي الملكي بدأوا منذ الآن في الإعداد لخوض ميركاتو صيفي ناري الموسم المقبل.

صفقات نارية في ريال مدريد

وقال موقع ”فوكس سبورت“ نقلًا عن وكالة الأنباء الإسبانية قولها، إن بيريز لا يزال يتمسك بحلم ضم نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ريال مدريد، وبالفعل وضع خطة للتعاقد مع اللاعب في صيف 2020، بعرض مجنون.

وأكدت التقارير أن بيريز يعلم جيدًا أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لن يتخلى عن نيمار إلا بعرض مادي مغرٍ، إضافة إلى أنه يريد أيضًا ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الشاب إلى صفوف الـ“بي إس جي“.

وأشارت إلى أن العرض الذي تدرسه إدارة ريال مدريد حاليًا تمهيدًا لتقديمه إلى باريس سان جيرمان يتمثل في الموافقة على رحيل فينيسيوس إلى بطل فرنسا، إضافة إلى 250 مليون يورو للحصول على خدمات نيمار.

ويعلم بيريز جيدًا أن قيمة نيمار ليست فنية فقط؛ لأنه أيضًا صفقة تسويقية من العيار الثقيل، وستجلب لريال مدريد عروضًا إعلانية مميزة تساعده على تمويل التعاقد معه.

وكان نيمار قريبًا من العودة إلى ناديه السابق برشلونة مطلع الموسم الجاري، ولكن المفاوضات بين البارسا وباريس سان جيرمان فشلت في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، ليكون اللاعب الأغلى في العالم.

وفي السياق نفسه، قالت تقارير صحفية إن ريال مدريد يريد التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع ليفربول الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إلى أن ريال مدريد يريد استغلال عدم تجديد فان دايك لعقده مع ليفربول؛ كي يحسم صفقة الهولندي الدولي الذي تُوّج بلقب أفضل لاعب في أوروبا مؤخرًا على حساب الأسطورتين، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجمي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب.

وانضم فان دايك إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 85 مليون يورو تقريبًا من نادي ساوثهامبتون، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة، وكذلك بطولة السوبر الأوروبي، كما قاد فان دايك منتخب هولندا للقب وصيف دوري الأمم الأوروبية، بعد الخسارة في النهائي أمام البرتغال.

ويمتد عقد فان دايك رفقة ليفربول حتى صيف 2023.

وأكدت الصحيفة أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول لن يوافق بسهولة على التفريط في فان دايك، إلا أن عرضًا ماليًا مغريًا قد يقنع اللاعب وإدارة ليفربول على الموافقة، كما حدث من قبل مع البرازيلي فيليب كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو.

مصير دي خيا

تتواصل التقارير التي تتحدث عن مستقبل الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”غارديان“ البريطانية، فإن دي خيا سيجدد عقده مع مانشستر يونايتد، علمًا أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2019/2020.

وأضافت الصحيفة أن دي خيا سيحصل بموجب العقد الجديد على 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يوازي راتب اللاعب الفرنسي بول بوغبا.

صفقة مجانية في إنتر ميلان

على طريقة يوفنتوس، يخطط نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع الألماني الدولي ماريو غوتزه، نجم نادي بروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

ونجح يوفنتوس في ضم صفقتين مجانيتين هما الفرنسي آدريان رابيو من باريس سان جيرمان، والويلزي آرون رامزي من آرسنال الإنجليزي.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن مسؤولي إنتر ميلان بقيادة رئيس النادي بيبي ماروتا يرغبون في حسم صفقة غوتزه قبل نهاية الموسم الجاري، في ظل نهاية عقد اللاعب مع ناديه في يونيو 2020، وكونه سيكون لاعبًا حرًا في هذا الوقت، ويستطيع التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر بداية من يناير المقبل.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إلى أن جميع المفاوضات بين مسؤولي بروسيا دورتموند وغوتزه لتجديد عقد اللاعب قد باءت بالفشل، ولم يعد أمام إدارة إنتر ميلان سوى محاولة إقناع اللاعب الألماني الدولي بخوض تجربة جديدة في الملاعب الإيطالية.

ولم يشارك غوتزه سوى في 12 دقيقة فقط خلال المباريات الثلاث التي خاضها بروسيا دورتموند هذا الموسم في الدوري الألماني، خاصة بعد تعاقد النادي الألماني مع ثورجان هازارد، وجوليان براندت خلال الميركاتو الصيفي.

كلوب يكشف سر كوتينيو

كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أسباب عدم التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم الريدز السابق، والمنتقل من نادي برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة ”بيلد“ الألمانية، اليوم الاثنين،: ”كوتينيو لاعب رائع، وهو بالفعل صفقة ناجحة للغاية بالنسبة لبايرن ميونخ، إنها صفقة رائعة بالنسبة للطرفين من وجهة نظري“.

وكان كوتينيو قد انتقل من ليفربول إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو، إلا أن اللاعب عانى كثيرًا في صفوف البلوغرانا، ولم يظهر بالمستوى المتوقع رغم أنه الصفقة الأغلى في تاريخ النادي حتى الآن.

ورحل كوتينيو مطلع الموسم الجاري إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مقابل 8.5 مليون يورو، مع خيار شرائه في منتصف 2020 مقابل 120 مليون يورو.

وحول أسباب عدم استعادة كوتينيو إلى صفوف الريدز، قال كلوب: ”ربما يبدو الأمر غريبًا، ولكن ليفربول لم تكن لديه الإمكانات المادية للتعاقد مع كوتينيو، فقد أنفقنا الأموال التي حصلنا عليه من صفقته مع برشلونة، ولم نستطع استعادته لهذا السبب“.

وأكد كلوب أنه تحدث مع كوتينيو وأبلغه بأن انتقاله إلى بايرن ميونخ سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة له.