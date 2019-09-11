هدف متأخر يمنح بيرو الفوز على البرازيل وديًّا (فيديو)

سجل لويس أبرام هدفًا متأخرًا منح بيرو الفوز 1-صفر على البرازيل في لقاء ودي لكرة القدم في لوس أنجليس الليلة الماضية ليتعرض أبطال العالم خمس مرات لأول هزيمة منذ أكثر من عام.

وسدد أبرام الكرة برأسه في شباك الحارس إيدرسون بعد ركلة حرة قبل ست دقائق على النهاية لينهي سلسلة من 17 مباراة بلا هزيمة للبرازيل عقب كأس العالم في روسيا 2018.

وبدأت البرازيل، التي هزمت بيرو في نهائي كأس كوبا أمريكا قبل شهرين، اللقاء دون نيمار وداني ألفيس وتياجو سيلفا لإراحتهم وبدا أنها تفتقد القوة الضاربة.

مباراة ودية : البرازيل 0 × 1 البيرو | هدف البيرو الاول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/tqQYFwhI3m — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 11, 2019

ولم يبدُ أن البرازيل تتحكم في زمام الأمور رغم محاولة خطيرة من ريتشارليسون تصدى لها الحارس بيدرو جاييسي.

وحتى نزول نيمار والمهاجمين فينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا وبرونو هنريكي لم يحسن أداء البرازيل التي خسرت للمرة الخامسة فقط من بيرو في 46 مواجهة بينهما.

وقال فاغنر، ظهير البرازيل: ”أتيحت لنا الفرص لكنهم عاقبونا من كرة ميتة. هذا درس لنتعلمه وسنستفيد منه. الهزائم جزء من اللعبة ويجب الخروج بدروس مستفادة“.