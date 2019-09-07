منتخب البرازيل يتعادل مع كولومبيا مع عودة نيمار (فيديو)

أصبح لويس موريل أول كولومبي يسجل هدفين في شباك البرازيل بعدما فعل ذلك في الشوط الأول، لكن المباراة الودية في ميامي يوم الجمعة انتهت بالتعادل 2/2 بعد هدفي كاسيميرو ونيمار.

وتقدمت البرازيل بهدف بعد 20 دقيقة بعد ضربة رأس من كاسيميرو عقب ركلة ركنية نفذها نيمار العائد إلى تشكيلة المنتخب الوطني بعد الغياب عن مشوار التتويج بكأس كوبا أمريكا بسبب الإصابة.

وتعادل موريل من ركلة جزاء بعد ست دقائق بسبب خطأ من أليكس ساندرو ثم منح التقدم لكولومبيا قبل 11 دقيقة من نهاية الشوط الأول عندما سدد بقوة في الشباك بعد لعب جماعي رائع.

وتطور أداء البرازيل في الشوط الثاني وتعادل نيمار في الدقيقة 58 بعدما قابل تمريرة من فيليب كوتينيو.

وفي مباراة أقيمت من دون الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد رفض الحكم مطالبة نيمار بالحصول على ركلة جزاء قبل ربع ساعة من النهاية بعد كرة مشتركة مع دافيسون سانشيز مدافع كولومبيا.

وقال داني ألفيس قائد البرازيل: ”كانت مباراة صعبة لكن أعتقد أننا صنعنا عددًا أكبر من الفرص وكان يمكن أن نفوز“.

وأضاف ”لكن أعتقد أن بمباراة بهذا المستوى كان يمكن أن يحسمها أي فريق“.

وستتوجه البرازيل إلى لوس أنجليس لمواجهة بيرو وديًا يوم الثلاثاء بينما ستلعب كولومبيا مع فنزويلا في تامبا في الليلة ذاتها.