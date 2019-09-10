الشرطة تتهم عارضة أزياء برازيلية بالابتزاز والتحايل على نيمار

وجهت شرطة ساو باولو البرازيلية اتهامات بالتحايل والابتزاز والتشهير ضد نغيلا ترينداد مينديز دي سوزا، التي اتهمت النجم نيمار داسيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، باغتصابها في باريس في 15 مايو/ آيار الماضي.

وقال موقع ”غلوبو“ البرازيلي إن هذا الاتهام يأتي بعد أن أكملت الشرطة التحقيقات التي كانت جارية مع نيمار بصفته الشخصية الرئيسية، وأُحيلت القضية إلى المحكمة لدراستها.

وقال بيان للشرطة: ”بعد الاطلاع على الأدلة في التحقيقات قررت الشرطة اتهام نغيلا ترينداد مينديس وإستيفنز ألفيس زوجها السابق بجريمة الاحتيال، وتقرر أيضًا اتهام ألفيس بنشر محتوى نغيلة من صور وفيديوهات مثيرة على الإنترنت، كما تقرر اتهام نغيلة بارتكاب جرائم التنديد والابتزاز“.

من ناحية أخرى، قال كوزمي أراوغو محامي نغيلا إن الاتهامات الموجهة إلى موكلته غريبة.

وبعد دراسة الحالة جيدًا، قررت الشرطة عدم اتهام نيمار لأن الأدلة التي قدمتها عارضة الأزياء البرازيلية ”غير متسقة“ حيث انعكس ذلك في تقرير التحقيق النهائي.

بعد شهرين من التحقيق أعلنت النائب جوليانا لوبيز أن القضية بعدم اتهام نيمار لعدم وجود أدلة لارتكابه هذه الجريمة.