والد نيمار يكشف تفاصيل جديدة عن محاولة إعادة نجله إلى نادي برشلونة

كشف سانتوس داسيلفا، والد النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كواليس مفاوضات نجله للعودة إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفشل رحيل نيمار إلى برشلونة، خاصة في ظل طلب إدارة باريس سان جيرمان مبلغ 215 مليون يورو، أو مبلغ 150 مليون يورو بالإضافة إلى الثنائي عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش.

وقال والد نيمار في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء: ”يحلم نيمار باللعب مجددًا بجانب ميسي وزملائه، وقد بذل قصارى جهده لفعل ذلك، ويعتقد أن ما حدث سابقًا باللعب معهم كان الأفضل بالنسبة له“.

وأضاف: ”عندما سأله أصدقاؤه من برشلونة عن سبب عدم عودته شعر نيمار بالحزن كثيرًا“.

وأوضح: ”يشعر المرء بالضعف عندما لا تكون هناك فرصة للمغادرة، لأنه لم يكن هناك شرط جزائي والذي جعل الأمور صعبة للغاية، قاتلنا لإيجاد صيغة مشتركة ومرضية وبذلنا قصارى جهدنا“.

وأتم: ”نيمار يُريد فقط أن يكون في المكان الذي يكون فيه سعيدًا، وكان سعيدًا جدًا في برشلونة“.