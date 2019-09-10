المنتخب السعودي يتعادل مع اليمن بأداء صادم في تصفيات كأس العالم (فيديو)

سقط المنتخب السعودي في فخ التعادل مع نظيره اليمني 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

افتتح المنتخب اليمني التسجيل بهدف رائع لمهاجمه المزعج محسن محمد (8) وتعادل هتان باهبري للسعودية (23) ورجح عمر الضاحي كفة اليمن بإحراز الهدف الثاني (37) لينتهي الشوط الأول يمنيًا 2 / 1 ،وعادل سالم الدوسري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده (48).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى نقطة ليبقى في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد المنتخب اليمني إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن منتخب سنغافورة المتصدر.