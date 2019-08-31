هيرفي رينارد يعلن عن قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لتصفيات كأس العالم

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمته الأولى، استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال ”قطر 2022“ وكأس آسيا 2021.

ويستهل الأخضر مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره اليمني يوم 10 سبتمبر الجاري بمملكة البحرين.

وسيخوض منتخبنا معسكر في الدمام خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر، سيخوض خلاله مباراة ودية وحيدة أمام منتخب مالي يوم 5 سبتمبر.

وجاءت قائمة الأخضر كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، فواز الفرني، محمد العويس.

خط الدفاع: عمر هوساوي، علي آل البليهي، محمد آل الفتيل، زياد الصحفي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، حمدان الشمراني، ياسر الشهراني، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبد الرحمن الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، خالد السميري، عبد الفتاح عسيري، وعبد العزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي.

خط الهجوم: هاون كمارا، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

يذكر أن المنتخب السعودي كان قد أوقعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كلا من:“اليمن، سنغافورة، أوزبكستان، فلسطين“.