المنتخب السعودي يودع بطولة غرب آسيا بالخسارة من الأردن (فيديو)

سقط المنتخب السعودي، في مباراته الثالثة ببطولة غرب آسيا، يوم السبت، أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

وانتظر المنتخب الأردني ساعة كاملة من اللعب حتى أحرز سعيد مرجان الهدف الأول، وأحرز يوسف الرواشدة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل فارس شلباية الهدف الثالث من علامة الجزاء بعد طرد مصطفى ملائكة حارس المنتخب السعودي.

وتذيل الأخضر ترتيب مجموعته بنقطة وحيدة، بتعادله مع نظيره البحريني في أولى مباريات الفريقين في البطولة.

وكان الأخضر قد فقد الأمل في التأهل إلى نهائي البطولة، منذ مباراته الماضية، حيث تعادل سلبيًا مع البحرين في أولى مبارياته، قبل أن يخسر في الثانية أمام الكويت بهدفين مقابل هدف.