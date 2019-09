جماهير تهاجم منزل قائد سيراليون لإهداره ركلة جزاء (صورة)

هاجمت جماهير غاضبة من مشجعي سيراليون منزل قائد الفريق الوطني بعدما أهدر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع كانت سببًا في عدم بلوغ الفريق الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022.

وفشل القائد عمر بانغورا في تنفيذ ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام ليبيريا وجماهير بلاده الغفيرة في إياب الدور الأول من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، أمس الأحد.

وتسبب إهدار هذه الركلة في خروج سيراليون من التصفيات مبكرًا وفوز ليبيريا 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنه عقب المباراة هاجمت جماهير غاضبة منزل بانغورا بالحجارة وتعرضت النوافذ والأبواب لأضرار بالغة وتم إطلاق أغنية تسخر من اللاعب وإهداره هذه الركلة.

وقال بانغورا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) اليوم الإثنين إنه أثناء تواجده في منزله: ”كان أحد أسوأ أيام حياتي، لا يمكنني حتى الخروج لأنني لم أتوقع هذا النوع من العداء تجاهي“.

وأضاف ”قمت بواجبي من خلال اتخاذي قرار تنفيذ الركلة، أشعر بخيبة أمل حقيقية، ولكن في الوقت نفسه أود أن أعتذر للجماهير“.

وفي حال نجح بانغورا في تنفيذ الركلة لأصبحت النتيجة 3/3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وتتأهل سيراليون للدور التالي بفارق تسجيل الأهداف خارج الديار.

كما تعرض موظفو الصليب الأحمر للهجوم خارج الملعب بعد اتهامهم بنقل بانغورا بعيدًا عن المشجعين، وفقًا لمراسل (BBC).

وأصيب 4 من متطوعي الصليب الأحمر في الاضطرابات. كما ألقى الناس الحجارة على سيارات الإسعاف، التي تم تصويرها لاحقًا بنوافذ محطمة.

وقال وزير الرياضة في البلاد إبراهيم نيلينكه لهيئة الإذاعة البريطانية: ”لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة من سيراليون، ذهب بعض الساخطين إلى منزل بانغورا ورشقوه بالحجارة، هذا ليس في صالح اللعبة، إنه قائد الفريق، وأعتقد أنه ينبغي اتخاذ تدابير لمكافحة أعمال الشغب“.

18-year-old Ashley Williams saving Umaru Bangura’s (team captain) penalty in the 95th minute to send Liberia through to the next round is the best form of payback after a group of Sierra Leone fans attacked the Liberian squad in training a day before. pic.twitter.com/YPqK8Vhw96 #WCQ

— Alecs Stam (@AlecsStam) September 8, 2019