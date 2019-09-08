مشجعو سيراليون يهاجمون لاعبي ليبيريا بالزجاجات والسكاكين (فيديو)

مشجعو سيراليون يهاجمون لاعبي ليبيريا بالزجاجات والسكاكين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

هاجم مجموعة من مشجعي سيراليون لاعبي منتخب ليبيريا، مساء السبت، قبل المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وتعرضت حافلة منتخب ليبيريا للهجوم من قبل جماهير سيراليون في فري تاون قبل مواجهة الإياب بين الفريقين في التصفيات.

وانتهت مباراة الذهاب التي جرت الأربعاء الماضي، بفوز ليبيريا (3-1).

وأثناء توجه بعثة الفريق الليبيري أمس السبت للملعب التدريبي تمت مهاجمتهم من قبل الجماهير التي اعتدت عليهم بالضرب كما ألقت عليهم الحجارة.

ووصلت الشرطة بعد دقائق من الحادث، لكن ذلك لم يحُل دون استمرار اعتداء الجماهير على لاعبي ليبيريا والجهاز الفني.

وقال مصطفى راجي، رئيس اتحاد الكرة الليبيري: ”لاعبونا تعرضوا للاعتداء من قبل جماهير سيراليون بوساطة الحجارة والزجاجات والسكاكين، كما منعوا لاعبينا من ركوب الحافلة، ما حال دون خوض حصة تدريبية في استاد سياكا ستيفينز في فري تاون“.

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