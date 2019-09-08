مشجعو سيراليون يهاجمون لاعبي ليبيريا بالزجاجات والسكاكين (فيديو)

هاجم مجموعة من مشجعي سيراليون لاعبي منتخب ليبيريا، مساء السبت، قبل المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وتعرضت حافلة منتخب ليبيريا للهجوم من قبل جماهير سيراليون في فري تاون قبل مواجهة الإياب بين الفريقين في التصفيات.

وانتهت مباراة الذهاب التي جرت الأربعاء الماضي، بفوز ليبيريا (3-1).

This is a video from when our players tried to evacuate a football field in Sierra Leone when angry Sierra Leonian fans started to threaten their lives. This is so wrong! pic.twitter.com/oWu3RiMR3A — The Liberian Influence (@thelibinfluence) September 7, 2019

وأثناء توجه بعثة الفريق الليبيري أمس السبت للملعب التدريبي تمت مهاجمتهم من قبل الجماهير التي اعتدت عليهم بالضرب كما ألقت عليهم الحجارة.

Liberia National Football Team attack by fans at the Siaka Stevens Stadium ahead of Sunday match with Sierra Leone.#SierraLeone #Liberia #FIFA #CAF pic.twitter.com/NG7uKIopZN — Gleaner Newspaper SierraLeone (@GleanerSierraL1) September 7, 2019

ووصلت الشرطة بعد دقائق من الحادث، لكن ذلك لم يحُل دون استمرار اعتداء الجماهير على لاعبي ليبيريا والجهاز الفني.

وقال مصطفى راجي، رئيس اتحاد الكرة الليبيري: ”لاعبونا تعرضوا للاعتداء من قبل جماهير سيراليون بوساطة الحجارة والزجاجات والسكاكين، كما منعوا لاعبينا من ركوب الحافلة، ما حال دون خوض حصة تدريبية في استاد سياكا ستيفينز في فري تاون“.