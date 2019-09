مشجعو سيراليون يهاجمون لاعبي ليبيريا بالزجاجات والسكاكين (فيديو)

هاجم مجموعة من مشجعي سيراليون لاعبي منتخب ليبيريا، مساء السبت، قبل المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وتعرضت حافلة منتخب ليبيريا للهجوم من قبل جماهير سيراليون في فري تاون قبل مواجهة الإياب بين الفريقين في التصفيات.

وانتهت مباراة الذهاب التي جرت الأربعاء الماضي، بفوز ليبيريا (3-1).

This is a video from when our players tried to evacuate a football field in Sierra Leone when angry Sierra Leonian fans started to threaten their lives. This is so wrong! pic.twitter.com/oWu3RiMR3A

— The Liberian Influence (@thelibinfluence) September 7, 2019