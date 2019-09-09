عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”الدون رافائيل نادال“.. و“الليغا تنتظر الثلاثي الجديد“ (صور)

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020 واقتراب إسبانيا وإيطاليا من بلوغ النهائيات، وفوز لوكلير سائق فيراري بسباق مونزا الإيطالي في ”الفورمولا وان“، وفوز نادل ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، العناوين الرئيسية في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بأخبار ريال مدريد وبرشلونة وكأس العالم لكرة السلة، وإصابات اللاعبين في فترة التوقف الدولي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز المنتخب الإسباني على جزر الفارو في تصفيات أمم أوروبا 2020، وفوز المنتخب الإسباني لكرة السلة على صربيا في كأس العالم للعبة، وكتبت: ”انظروا كيف يفوز الفريق“.

كما تحدثت عن فوز لوكلير سائق فيراري بسباق مونزا للفورمولا وان، وهو فوزه الثاني على التوالي.

كما تحدثت عن ريال مدريد ولقاءاته الثلاثة خارج ملعبه فيما تبقى من شهر سبتمبر أمام إشبيلية وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

كما عادت الصحيفة لتصدر غلافًا خاصًا برافائيل نادال المتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس، وكتبت: ”الدون رافائيل نادال“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير لمنتخب إسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 على جزر الفارو، وأشادت بالمدرب الإسباني، وكتبت: ”مرحى روبيرت“.

كما اهتمت بالفوز الكبير لمنتخب إسبانيا على صربيا في كأس العالم لكرة السلة، وكتبت: ”فوز كبير على صربيا“.

الصحيفة تحدثت عن إمكانية دفع فالفيردي بالثلاثي غريزمان وميسي وسواريز أمام فالنسيا في المرحلة المقبلة من الليغا، وكتبت: ”الليغا على ساعة الثلاثي الجديد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على جزر الفارو في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت: ”لاروخا يعزز الصدارة“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا لكرة السلة على صربيا في كأس العالم للعبة.

الصحيفة اهتمت بعودة لوكا يوفيتش مصابًا لريال مدريد بعد مشاركته رفقة منتخب بلاده صربيا.

كما تحدثت عن برشلونة وما ينتظره من مواجهات، وكتبت: ”قبل شهر رئيسي“، مع عودة المصابين ميسي وسواريز.

آس

ركزت الصحيفة على فوز نادال المثير على الروسي ميدفيديف في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليحرز لقبه رقم الـ19 في البطولات الكبرى ويقترب من منافسه التقليدي روجيه فيدرر.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا على جزر الفارو في تصفيات أمم أوروبا 2020 واقترابه من التأهل، وكتبت: ”هدفان لرودريغيو ومثلهما لألكاسير أمام جزر الفارو“، و“سرجيو راموس 167 لقاء يتجاوز كاسياس“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا لكرة السلة على صربيا في كأس العالم بالصين.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بتصريح غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، بشأن نجم مانشستر يونايتد، وكتبت: ”راشفورد ليس برقم 9″، في إشارة لكونه ليس قلب هجوم صريحًا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز متسابق فيراري بجائزة مونزا في إيطاليا للفورمولا وان، وكتبت: ”كقائد“، في إشارة لطريقة سيطرته على السباق.

كما اهتمت بلقاء فرنسا وأندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020، وأكدت أن الجناح كومان مستعد للتألق من جديد بعد تألقه في لقاء ألبانيا.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الثاني على التوالي لتشارلز لوكلير متسابق فيراري في سباقات الفورمولا وان، وجاء الثاني على حلبة مونزا في إيطاليا معقل الفريق.

كما تحدثت عن الفوز السادس على التوالي لمنتخب إيطاليا في تصفيات أمم أوروبا 2020، وجاء على حساب فنلندا وكتبت: ”نحن هناك“، في إشارة لقرب التأهل للنهائيات.

كما تحدثت عن فوز أرمينيا على البوسنة، وكتبت: ”مختيريان هدفان وتمريرة حاسمة يفوز على دجيكو“، مع أن الثنائي زميلان حاليًا في روما.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز تشارلز لوكلير سائق فيراري بسباق مونزا للفورمولا وان، في معقل الفريق الإيطالي وهو الفوز الثاني على التوالي للسائق.

كما اهتمت بفوز إيطاليا على فنلندا في تصفيات أمم أوروبا 2020 واقترابها من التأهل للنهائيات بعد فوز سادس على التوالي.

الصحيفة تحدثت عن يوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس: رونالدو – ساري اتفاق بـ40 هدفًا“.