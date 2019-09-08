تصفيات أمم أوروبا 2020.. منتخب إيطاليا ينتزع فوزًا صعبًا من فنلندا.. وليشتنشتاين يفرص التعادل على اليونان (فيديو)

انتزع منتخب إيطاليا فوزًا صعبًا بنتيجة 2/1 من فنلندا في المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، الأحد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يضع شيرو إيموبيلي إيطاليا في المقدمة في الدقيقة 59، لكن تيمو بوكي تعادل لفنلندا من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وانتزع جورجينهو النقاط الثلاث لإيطاليا بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 79.

وحقق منتخب إيطاليا الفوز السادس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، مقابل 12 نقطة لفنلندا في المركز الثاني.

وفرض منتخب ليشتنشتاين التعادل على اليونان، وتقدم منتخب اليونان صاحب الأرض في الدقيقة 33 بتوقيع جيورجيوس ماسوراس، لكن دينيس سالانوفيتش تعادل لليشتنشتاين في الدقيقة 85.

ويملك منتخب اليونان 5 نقاط من 6 مباريات في المركز الخامس، مقابل نقطة وحيدة للليشتنشتاين في المركز السادس والأخير.