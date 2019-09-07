ثنائية كومان تقود فرنسا لإسقاط ألبانيا والبقاء في صدارة المجموعة بتصفيات ”يورو 2020“ (فيديو)

واصلت فرنسا سيطرتها على مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بعدما سجل لها كينغسلي كومان هدفين بالإضافة لهدف لكل من أوليفييه جيرو والوجه الجديد جوناتان إيكوني لتفوز 4-1 على ألبانيا اليوم السبت.

ويملك المنتخب الفرنسي بطل العالم، الذي استقبل هدفا قرب النهاية سجله سوكول تسيكاليشي من ركلة جزاء، 12 نقطة من خمس مباريات في المجموعة الثامنة ويتفوق بفارق الأهداف على تركيا صاحبة المركز الثاني بعد فوزها 1-صفر على أندورا بهدف أوزان طوفان قرب النهاية.

وتحتل أيسلندا المركز الثالث برصيد 12 نقطة أيضا بعد فوز سهل 3-صفر على مولدوفا.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع أندورا باستاد فرنسا، يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب ألبانيا ضد أيسلندا وتحل تركيا ضيفة على مولدوفا.